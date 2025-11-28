https://uz.sputniknews.ru/20251128/svo-rossiyskie-voennye-nanesli-shest-gruppovyx-udarov-po-obekt-vsu-53810594.html

СВО: российские военные нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ

СВО: российские военные нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ

Sputnik Узбекистан

Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и БПЛА, пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников.

2025-11-28T18:02+0500

2025-11-28T18:02+0500

2025-11-28T18:02+0500

украина

россия

сво

всу

спецоперация

спецоперация россии по защите донбасса

минобороны рф

энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53383129_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_d906fa9f2c8450f7e08bca27133d3d9f.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли за неделю один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПКПо данным министерства, в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

https://uz.sputniknews.ru/20251104/rossiyskie-voyska-porazili-obekty-pitayuschie-predpriyatiya-vpk-ukrainy-53230449.html

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу сво россия украина бпла минобороны спецоперация