СВО: российские военные нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ
Sputnik Узбекистан
Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и БПЛА, пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли за неделю один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПКПо данным министерства, в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли за неделю один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщили
в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов", — говорится в сводке военного ведомства.
По данным министерства, в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.