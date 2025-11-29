https://uz.sputniknews.ru/20251129/yunye-gandbolistki-uzbekistan-zavoevali-putevku-chempionat-mira-53828077.html
Узбекистанские гандболистки завоевали путевку на чемпионат мира
В финале узбекские спортсменки обыграли соперниц из Индии со счетом 40:33. Эта победа позволила завоевать команде республики путевку на чемпионат мира, который пройдет в следующем году.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Юные гандболистки Узбекистана на соревнованиях в Таиланде завоевали путевку на чемпионат мира, сообщает пресс-служба НОК.В городе Паттайя в рамках Кубка Trophy по гандболу завершились соревнования среди девушек в Азиатском регионе. На данном турнире представительницы Узбекистана, взяв верх во всех поединках, заполучили награду высшей пробы.Благодаря этой победе узбекистанки получили путевку на чемпионат мира среди спортсменок до 18 лет, который пройдет в следующем году. Ранее в категории U17 узбекские спортсменки также завоевали главный трофей турнира и лицензии на участие в мировом первенстве.
В финале узбекские спортсменки обыграли соперниц из Индии со счетом 40:33. Эта победа позволила завоевать команде республики путевку на чемпионат мира, который пройдет в следующем году.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Юные гандболистки Узбекистана на соревнованиях в Таиланде завоевали путевку на чемпионат мира, сообщает
пресс-служба НОК.
В городе Паттайя в рамках Кубка Trophy по гандболу завершились соревнования среди девушек в Азиатском регионе. На данном турнире представительницы Узбекистана, взяв верх во всех поединках, заполучили награду высшей пробы.
"Отрадно отметить, что сборная Узбекистана U17, одержав победу во всех матчах, завоевала золотую медаль. В финале наши соотечественницы обыграли команду Индии со счетом 40:33", — говорится в сообщении.
Благодаря этой победе узбекистанки получили путевку на чемпионат мира среди спортсменок до 18 лет, который пройдет в следующем году.
Ранее в категории U17 узбекские спортсменки также завоевали
главный трофей турнира и лицензии на участие в мировом первенстве.