https://uz.sputniknews.ru/20251130/ataka-na-infrastrukturu-ktk-mid-kazaxstana-vyrazil-protest-ukraine---53834806.html
Атака на инфраструктуру КТК: МИД Казахстана выразил протест Украине
Атака на инфраструктуру КТК: МИД Казахстана выразил протест Украине
Sputnik Узбекистан
Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ
2025-11-30T16:50+0500
2025-11-30T16:50+0500
2025-11-30T16:50+0500
в мире
казахстан
украина
каспийское море
новороссийск
всу
мид казахстана
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53834633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fd663e1ad4ca965c78fd5db076598e1.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили, что произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантируется нормами международного права.В заявлении отмечается, что Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Также подчеркивается, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.В ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду, 26 ноября.В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Для справки: КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 млн 208 тыс. тонн, на 967 тыс. тонн больше, чем годом ранее.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
казахстан
украина
новороссийск
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53834633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5b7edf8bb4b8610e96002d15804f6f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
атака инфраструктура всу новороссийск мид казахстан протест украина
атака инфраструктура всу новороссийск мид казахстан протест украина
Атака на инфраструктуру КТК: МИД Казахстана выразил протест Украине
Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
МИД Казахстана выразил
Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.
Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили, что произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантируется нормами международного права.
В заявлении отмечается, что Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Также подчеркивается, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.
“Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем”, — говорится в заявлении.
В ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.
В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду, 26 ноября.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы проинформируем международные площадки об этом теракте. Здесь сомнений даже нет", — сказала дипломат.
Для справки: КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 млн 208 тыс. тонн, на 967 тыс. тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.