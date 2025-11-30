https://uz.sputniknews.ru/20251130/ataka-na-infrastrukturu-ktk-mid-kazaxstana-vyrazil-protest-ukraine---53834806.html

Атака на инфраструктуру КТК: МИД Казахстана выразил протест Украине

Атака на инфраструктуру КТК: МИД Казахстана выразил протест Украине

Sputnik Узбекистан

Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ

2025-11-30T16:50+0500

2025-11-30T16:50+0500

2025-11-30T16:50+0500

в мире

казахстан

украина

каспийское море

новороссийск

всу

мид казахстана

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53834633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fd663e1ad4ca965c78fd5db076598e1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили, что произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантируется нормами международного права.В заявлении отмечается, что Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Также подчеркивается, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы.В ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду, 26 ноября.В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Для справки: КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 млн 208 тыс. тонн, на 967 тыс. тонн больше, чем годом ранее.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

казахстан

украина

новороссийск

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

атака инфраструктура всу новороссийск мид казахстан протест украина