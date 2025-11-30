https://uz.sputniknews.ru/20251130/istoriya-i-jizn-stareyshego-bazara-tashkenta-53195201.html

История и жизнь старейшего базара Ташкента — фото

Старейший базар "Эски жува" ("Старая башня"), более известный как "Чорсу" ( "четыре дороги"), расположен в самом сердце Старого города, на пересечении древних торговых путей.

Чорсу — сердце старого ТашкентаБазар Чорсу — один из древнейших рынков Центральной Азии, название которого означает "четыре пути". Он возник на пересечении древних караванных дорог и уже более двух тысяч лет остается центром притяжения жителей и гостей города.Базар построили в небольшой низине еще в доисламские времена для того, чтобы торговцы и покупатели могли чувствовать себя комфортно в любую погоду: зимой — защищенными от ветра, летом — от палящего зноя.От древности к современностиСегодняшний Чорсу — это архитектурная достопримечательность с семью голубыми куполами, возведенными в 1990-е годы на месте старинных торговых рядов. С 2022 года они признаны объектом культурного наследия. Несмотря на обновленный облик, базар сохранил дух древнего Востока — здесь по-прежнему торгуют, как века назад: открыто, шумно и с улыбкой.Интересно, что в советское время Чорсу официально именовался "Октябрьским рынком", однако народное название оказалось сильнее — его не забыли и не перестали произносить с особой теплотой.Мир под куполамиПод сводами базара — целый город вкусов, красок и звуков. Ряды фруктов и овощей переливаются всеми оттенками, специи источают густой аромат, рядом шумит знаменитый "обжорный ряд", где подают плов, самсу и шашлык, приготовленные на открытом огне.Ремесленные лавки поражают красотой и мастерством изделий: тюбетейки, керамика, вышитые сюзане, ножи ручной работы и украшения. Все это создано по старинным традициям. Здесь можно наблюдать, как кузнец чеканит узор на меди, а керамист вручную расписывает посуду причудливыми узорами.Базар и его окрестностиЧорсу расположен у подножия старинных архитектурных памятников XVI–XVIII веков — медресе Кукельдаш и мечети Джами. Прогулка по этим улицам превращается в путешествие во времени: прошлое и настоящее Ташкента сливаются здесь в единое живое пространство.Посещение Чорсу — это не просто прогулка по рынку, а встреча с душой Ташкента.Здесь можно ощутить дыхание древнего города, услышать его ритм и понять, почему восточный базар — это не просто торговля, а особая философия жизни.

