Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
В июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике. 30.11.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Узбекистан изучает опыт Венгрии в области регулирования ядерной безопасности, сообщает ИА "Дунё".Центробанк Венгрии изучает опыт платежных систем УзбекистанаПри поддержке Посольства Узбекистана в Венгрии эту страну посетила делегация Комитета по промышленности, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине РУз во главе с зампредседателя Комитета Сардорбеком Якубековым.Узбекская сторона ознакомилась с работой венгерского регулятора атомной энергетики, а также с опытом контроля и мониторинга действующих и строящихся атомных электростанций.Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельностьНапомним, что в июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.Документ предусматривает:
узбекистан, венгрия, сотрудничество, ядерная безопасность
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Узбекистан изучает опыт Венгрии в области регулирования ядерной безопасности, сообщает
ИА "Дунё".
При поддержке Посольства Узбекистана в Венгрии эту страну посетила делегация Комитета по промышленности, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине РУз во главе с зампредседателя Комитета Сардорбеком Якубековым.
“В рамках визита изучались национальная программа Венгрии по атомной энергетике, вопросы эффективного регулирования, научной поддержки регуляторных органов, контроль за строительством атомных электростанций, обеспечение радиационной и ядерной безопасности, лицензирование и разработка нормативной документации”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона ознакомилась с работой венгерского регулятора атомной энергетики, а также с опытом контроля и мониторинга действующих и строящихся атомных электростанций.
“Посещение АЭС в городе Пакше позволило ознакомиться с эксплуатацией действующих реакторов и ходом строительства нового блока Пакш-II”, — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.
Документ предусматривает:
применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.