https://uz.sputniknews.ru/20251130/regulirovanie-yadernoy-bezopasnosti-uzbekistan-izuchaet-opyt-vengrii-53829396.html

Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии

Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии

Sputnik Узбекистан

В июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике. 30.11.2025, Sputnik Узбекистан

2025-11-30T09:50+0500

2025-11-30T09:50+0500

2025-11-30T09:50+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

ядерная безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_950398d259c859f39d59663bd81e835a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Узбекистан изучает опыт Венгрии в области регулирования ядерной безопасности, сообщает ИА "Дунё".Центробанк Венгрии изучает опыт платежных систем УзбекистанаПри поддержке Посольства Узбекистана в Венгрии эту страну посетила делегация Комитета по промышленности, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине РУз во главе с зампредседателя Комитета Сардорбеком Якубековым.Узбекская сторона ознакомилась с работой венгерского регулятора атомной энергетики, а также с опытом контроля и мониторинга действующих и строящихся атомных электростанций.Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельностьНапомним, что в июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.Документ предусматривает:

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, венгрия, сотрудничество, ядерная безопасность