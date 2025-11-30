Танцы на льду: как прошли соревнования по фигурному катанию в Ташкенте
© SputnikВ Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Спортсмены вновь испытали свои силы перед участием в следующих международных чемпионатах.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись Кубок Республики Узбекистан по фигурному катанию и межклубные соревнования в рамках проекта Global Skating Academy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
В Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
© Sputnik
Межклубные соревнования объединили 236 спортсменов из 9 стран: России, Казахстана, Египта, Кувейта и других. Кубок Узбекистана по фигурному катанию — 39 участников.
Для фигуристов они стали площадками для самораскрытия и нового опыта.
© SputnikВ Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
В Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
© Sputnik
"Каждый участник соревнований стремится побить свой личный рекорд и победить. Эти соревнования стали для фигуристов площадкой для нового открытия себя. Участники еще раз испытывают себя на международных чемпионатах", — рассказал старший тренер сборной Узбекистана по фигурному катанию Андрей Дриганов.
© SputnikВ Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
В Ташкенте состоялись межклубные соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Узбекистана и проекта Global Skating Academy
© Sputnik
Данный турнир — большая ответственность для спортсменов.
"Участие в сегодняшних соревнованиях играет для нас большую роль. Эти соревнования помогают нам работать над собой, достигать новых целей и обмениваться опытом с другими", — поделилась узбекистанская фигуристка Севинч Рахимова.
Турнир оставил массу впечатлений как у спортсменов, так и у зрителей.