Танцы на льду: как прошли соревнования по фигурному катанию в Ташкенте
Танцы на льду: как прошли соревнования по фигурному катанию в Ташкенте
Спортсмены вновь испытали свои силы перед участием в следующих международных чемпионатах
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53840389_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_64b5f9135612c9538adad3950dc242cf.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись Кубок Республики Узбекистан по фигурному катанию и межклубные соревнования в рамках проекта Global Skating Academy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Межклубные соревнования объединили 236 спортсменов из 9 стран: России, Казахстана, Египта, Кувейта и других. Кубок Узбекистана по фигурному катанию — 39 участников.Для фигуристов они стали площадками для самораскрытия и нового опыта.Данный турнир — большая ответственность для спортсменов.Турнир оставил массу впечатлений как у спортсменов, так и у зрителей.
Танцы на льду: как прошли соревнования по фигурному катанию в Ташкенте

18:40 30.11.2025
Подписаться
Эксклюзив
Спортсмены вновь испытали свои силы перед участием в следующих международных чемпионатах.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись Кубок Республики Узбекистан по фигурному катанию и межклубные соревнования в рамках проекта Global Skating Academy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Межклубные соревнования объединили 236 спортсменов из 9 стран: России, Казахстана, Египта, Кувейта и других. Кубок Узбекистана по фигурному катанию — 39 участников.
Для фигуристов они стали площадками для самораскрытия и нового опыта.
"Каждый участник соревнований стремится побить свой личный рекорд и победить. Эти соревнования стали для фигуристов площадкой для нового открытия себя. Участники еще раз испытывают себя на международных чемпионатах", — рассказал старший тренер сборной Узбекистана по фигурному катанию Андрей Дриганов.

Данный турнир — большая ответственность для спортсменов.
"Участие в сегодняшних соревнованиях играет для нас большую роль. Эти соревнования помогают нам работать над собой, достигать новых целей и обмениваться опытом с другими", — поделилась узбекистанская фигуристка Севинч Рахимова.
Турнир оставил массу впечатлений как у спортсменов, так и у зрителей.
