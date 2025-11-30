https://uz.sputniknews.ru/20251130/sorevnovaniya-po-figurnomu-kataniyu-tashkent-53841133.html

Танцы на льду: как прошли соревнования по фигурному катанию в Ташкенте

Спортсмены вновь испытали свои силы перед участием в следующих международных чемпионатах

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись Кубок Республики Узбекистан по фигурному катанию и межклубные соревнования в рамках проекта Global Skating Academy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Межклубные соревнования объединили 236 спортсменов из 9 стран: России, Казахстана, Египта, Кувейта и других. Кубок Узбекистана по фигурному катанию — 39 участников.Для фигуристов они стали площадками для самораскрытия и нового опыта.Данный турнир — большая ответственность для спортсменов.Турнир оставил массу впечатлений как у спортсменов, так и у зрителей.

