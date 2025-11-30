Узбекистан
В Ташкенте выбрали "Мисс студенчества" — чем запомнился конкурс
В Ташкенте выбрали "Мисс студенчества" — чем запомнился конкурс
Демонстрация талантов и артистизма, ответы на блиц-опрос, участие в модном дефиле — эти и другие этапы прошли претендентки на пути к заветной короне.
2025-11-30T18:10+0500
2025-11-30T18:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53835466_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4364e1a0f5ac2f2e42547189f2c31d01.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Государственном молодежном театре Узбекистана состоялся конкурс "Мисс студенчества". В нем приняли участие студентки 13 высших образовательных учреждений республики и филиалов российских вузов в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организаторами мероприятия выступил Русский дом в Ташкенте. Партнерами — Молодежный театр Узбекистана и сеть магазинов M Cosmetic.Председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что мероприятие укрепляет отношения России и Узбекистана, дружбу между народами, а также студентами ташкентских вузов и российских филиалов в столице РУз.Чтобы получить заветную корону девушкам нужно было оригинально представить себя, свой девиз по жизни и родной вуз, продемонстрировать таланты и артистизм, ответить на блиц-опросы и поучаствовать в модном дефиле.Особую атмосферу создавали болельщики, которые поддерживали участниц. Для них также провели конкурсы с приятными призами.Конкурсанток оценивало профессиональное жюри. В него вошли директор и главный режиссер Государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев и Анвар Каратаев, основатель инфлюенс-агентства Faces Сабина Бакиева, профессиональная модель международного уровня и актер Дониёр Эргашев, а также представитель M Cosmetic Евгений Пронин.Перед жюри стоил непростой выбор: ведь все участницы были талантливы и прекрасны, и каждая из них достойна победы.По итогам конкурса"Вице мисс студенчества" и "II Вице мисс студенчества" стали Тамила Эргашева (филиал МГИМО в Ташкенте) и Мунисахон Халманова (филиал МГУ в Ташкенте). А победительницей и обладателем звания "Мисс студенчества" — студентка УзГУМЯ Роксана Велиева.Все они получили свои заветные короны, красные ленты и подарки от Русского дома. Также всем участницам вручили подарки от M Cosmetic."Я очень долго готовилась к этому конкурсу и очень рада, что смогла стать "Мисс студенчества" и получила свою первую корону. Я очень рада, что в нашей стране проводятся такие конкурсы, это дает мотивацию нам всем", — поделилась впечатлениями со Sputnik Узбекистан Роксана Велиева.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Государственном молодежном театре Узбекистана состоялся конкурс "Мисс студенчества". В нем приняли участие студентки 13 высших образовательных учреждений республики и филиалов российских вузов в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Организаторами мероприятия выступил Русский дом в Ташкенте. Партнерами — Молодежный театр Узбекистана и сеть магазинов M Cosmetic.
Председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что мероприятие укрепляет отношения России и Узбекистана, дружбу между народами, а также студентами ташкентских вузов и российских филиалов в столице РУз.
"То, что мы дружим и сотрудничаем, — дорогого стоит. И мы очень хотим, чтобы такие мероприятия стали доброй традицией и проводились каждый год", — сказала она.
Чтобы получить заветную корону девушкам нужно было оригинально представить себя, свой девиз по жизни и родной вуз, продемонстрировать таланты и артистизм, ответить на блиц-опросы и поучаствовать в модном дефиле.
Особую атмосферу создавали болельщики, которые поддерживали участниц. Для них также провели конкурсы с приятными призами.
Конкурсанток оценивало профессиональное жюри. В него вошли директор и главный режиссер Государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев и Анвар Каратаев, основатель инфлюенс-агентства Faces Сабина Бакиева, профессиональная модель международного уровня и актер Дониёр Эргашев, а также представитель M Cosmetic Евгений Пронин.
Перед жюри стоил непростой выбор: ведь все участницы были талантливы и прекрасны, и каждая из них достойна победы.
По итогам конкурса"Вице мисс студенчества" и "II Вице мисс студенчества" стали Тамила Эргашева (филиал МГИМО в Ташкенте) и Мунисахон Халманова (филиал МГУ в Ташкенте). А победительницей и обладателем звания "Мисс студенчества" — студентка УзГУМЯ Роксана Велиева.
Все они получили свои заветные короны, красные ленты и подарки от Русского дома. Также всем участницам вручили подарки от M Cosmetic.
"Я очень долго готовилась к этому конкурсу и очень рада, что смогла стать "Мисс студенчества" и получила свою первую корону. Я очень рада, что в нашей стране проводятся такие конкурсы, это дает мотивацию нам всем", — поделилась впечатлениями со Sputnik Узбекистан Роксана Велиева.
