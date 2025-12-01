https://uz.sputniknews.ru/20251201/dosrochnye-parlamentskie-vybory-kyrgyzstan-53847109.html

Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане: ЦИК назвал итоговую явку избирателей

Голосование проходило по новой системе. Страна разделена на 30 округов, от каждого из которых в парламент избирают по 3 депутата. Списки избирателей включали почти 4,3 млн человек

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кыргызстане накануне прошли досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Явка избирателей составила 36,9%, проголосовали 1 миллион 584,4 тыс. человек, сообщает Sputnik Кыргызстан. По предварительным данным, это 36,9% от общего числа избирателей, включенных в окончательные списки, и почти на 2% больше, чем на предыдущих выборах законодательного собрания в 2021 году.Депутаты парламента Кыргызстана 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент республики Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. На нынешних выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включили почти 4,3 млн человек.

