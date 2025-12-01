https://uz.sputniknews.ru/20251201/geoportalu-infrastruktury-prostranstvennyx-dannyx-sng-53857014.html

В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ

В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ

Sputnik Узбекистан

Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти

2025-12-01T18:15+0500

2025-12-01T18:15+0500

2025-12-01T18:15+0500

узбекистан

снг

информационные технологии

граждане

бизнес

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти, а также доступ к четырем электронным сервисам для решения конкретных жизненных ситуаций:Геопортал ИПД СНГ уже ввели в промышленную эксплуатацию. Проект реализуют в рамках отраслевой межгосударственной программы сотрудничества до 2026 года.В проекте, кроме Узбекистана, участвуют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.“В рамках первой очереди пользователи получат доступ к открытым пространственным данным на территорию Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В 2026 году к платформе будут поэтапно подключены другие страны Содружества, принимающие участие в проекте”, — говорится в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узббекистан данные снг геопортал