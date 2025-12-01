https://uz.sputniknews.ru/20251201/geoportalu-infrastruktury-prostranstvennyx-dannyx-sng-53857014.html
В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ
В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ
Sputnik Узбекистан
Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти
2025-12-01T18:15+0500
2025-12-01T18:15+0500
2025-12-01T18:15+0500
узбекистан
снг
информационные технологии
граждане
бизнес
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти, а также доступ к четырем электронным сервисам для решения конкретных жизненных ситуаций:Геопортал ИПД СНГ уже ввели в промышленную эксплуатацию. Проект реализуют в рамках отраслевой межгосударственной программы сотрудничества до 2026 года.В проекте, кроме Узбекистана, участвуют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.“В рамках первой очереди пользователи получат доступ к открытым пространственным данным на территорию Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В 2026 году к платформе будут поэтапно подключены другие страны Содружества, принимающие участие в проекте”, — говорится в сообщении.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4755e4ae6e00ffec00f2f13506358fed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узббекистан данные снг геопортал
узббекистан данные снг геопортал
В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ
Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
В 2026 году Узбекистан подключат к геопорталу инфраструктуры пространственных данных СНГ, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Единая геоинформационная площадка обеспечит визуализацию, поиск и предоставление актуальных и юридических значимых пространственных данных в интересах граждан, бизнеса и органов власти, а также доступ к четырем электронным сервисам для решения конкретных жизненных ситуаций:
сервис "Я – турист" позволит выбрать маршрут с учетом важных для пользователя объектов, локаций, сохранить "проработанные" маршруты в истории и получить краткую информацию о выбранном объекте;
сервис "Я – студент" обеспечивает получение необходимой информации о госвузах, а также о средней стоимости аренды жилья в определенном месте на тепловой карте;
сервис "Я – работник" поможет получить информацию с привязкой к региону о потребности в специалистах, о средней стоимости аренды жилья, общежитиях и иных объектах размещения по месту работы;
сервис "Я – инвестор" будет полезен предпринимателям, планирующим приобрести недвижимость для реализации проектов в странах Содружества. С его помощью можно получить информацию о выставленных на продажу инвестиционных площадках и объектах смежных отраслей.
Геопортал ИПД СНГ уже ввели в промышленную эксплуатацию. Проект реализуют в рамках отраслевой межгосударственной программы сотрудничества до 2026 года.
В проекте, кроме Узбекистана, участвуют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
“В рамках первой очереди пользователи получат доступ к открытым пространственным данным на территорию Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. В 2026 году к платформе будут поэтапно подключены другие страны Содружества, принимающие участие в проекте”, — говорится в сообщении.