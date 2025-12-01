https://uz.sputniknews.ru/20251201/kak-otlichit-nujnuyu-pokupku-ot-prixoti--ekspert-53846605.html

Как отличить нужную покупку от прихоти — эксперт

Как отличить нужную покупку от прихоти — эксперт

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала, что поможет сократить эмоциональные покупки.

2025-12-01T22:03+0500

2025-12-01T22:03+0500

2025-12-01T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

покупки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/19/16071407_0:74:3073:1802_1920x0_80_0_0_0f5d20f5fecd0db94c69ff3d7d9ee623.jpg

Мелкие траты сложно обнаружить без финансового планирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольгу Дайнеко.Специалист рассказала, чем отличается действительно необходимая покупка от импульсивной и вреден ли спонтанный шопинг.Чтобы отличить разумную потребность от импульсивного желания, Дайнеко рекомендует оценить расходы и доходы за последнее время, понять, когда возникает идея купить ненужное и сколько на это уходит средств.Сократить эмоциональные покупки можно, убеждена эксперт. Для этого нужно устраивать "период охлаждения" максимум на сутки. За это время вы поймете, так ли вам это нужно, и не пробьет ли покупка брешь в бюджете. Заодно можно оценить, действительно ли предложение выгодное или это только маркетинговая акция, резюмировала Дайнеко.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

покупка прихоть отличие специалист