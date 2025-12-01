https://uz.sputniknews.ru/20251201/kak-otlichit-nujnuyu-pokupku-ot-prixoti--ekspert-53846605.html
Как отличить нужную покупку от прихоти — эксперт
Как отличить нужную покупку от прихоти — эксперт
Специалист рассказала, что поможет сократить эмоциональные покупки.
Мелкие траты сложно обнаружить без финансового планирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольгу Дайнеко.Специалист рассказала, чем отличается действительно необходимая покупка от импульсивной и вреден ли спонтанный шопинг.Чтобы отличить разумную потребность от импульсивного желания, Дайнеко рекомендует оценить расходы и доходы за последнее время, понять, когда возникает идея купить ненужное и сколько на это уходит средств.Сократить эмоциональные покупки можно, убеждена эксперт. Для этого нужно устраивать "период охлаждения" максимум на сутки. За это время вы поймете, так ли вам это нужно, и не пробьет ли покупка брешь в бюджете. Заодно можно оценить, действительно ли предложение выгодное или это только маркетинговая акция, резюмировала Дайнеко.
Мелкие траты сложно обнаружить без финансового планирования, сообщает РИА Новости
со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольгу Дайнеко.
Специалист рассказала, чем отличается действительно необходимая покупка от импульсивной и вреден ли спонтанный шопинг.
"Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", — пояснила она.
Чтобы отличить разумную потребность от импульсивного желания, Дайнеко рекомендует оценить расходы и доходы за последнее время, понять, когда возникает идея купить ненужное и сколько на это уходит средств.
Сократить эмоциональные покупки можно, убеждена эксперт. Для этого нужно устраивать "период охлаждения" максимум на сутки. За это время вы поймете, так ли вам это нужно, и не пробьет ли покупка брешь в бюджете. Заодно можно оценить, действительно ли предложение выгодное или это только маркетинговая акция, резюмировала Дайнеко.