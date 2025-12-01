https://uz.sputniknews.ru/20251201/noyabrskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-53848965.html
Ноябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика
В ноябре 2025-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 1%, на непродовольственные товары — на 0,5%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в ноябре немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7% годовых.Среди регионов по показателям инфляции лидирует Ферганская область — годовой рост здесь достиг 8%.В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях этот показатель составляет 7,8%, в Ташкенте — 7,3%.Без учета изменения цен на плодоовощную продукцию сводный ИПЦ за месяц вырос на 0,3% (в ноябре 2024-го — 0,6%), за январь–ноябрь 2025 года рост составил 7,5% (в этот же период 2024 года — 111,1%), в годовом выражении — 8,3% по сравнению с 12,0% годом ранее.В ноябре 2025-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 1%, на непродовольственные товары — на 0,5%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%.
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в ноябре немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7% годовых.
“В ноябре 2025 года сводный ИПЦ за месяц составил 100,7%, к декабрю 2024 года —106,4%, в годовом выражении — 107,5%”, — говорится в сообщении.
Среди регионов по показателям инфляции лидирует Ферганская область — годовой рост здесь достиг 8%.
В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях этот показатель составляет 7,8%, в Ташкенте — 7,3%.
Без учета изменения цен на плодоовощную продукцию сводный ИПЦ за месяц вырос на 0,3% (в ноябре 2024-го — 0,6%), за январь–ноябрь 2025 года рост составил 7,5% (в этот же период 2024 года — 111,1%), в годовом выражении — 8,3% по сравнению с 12,0% годом ранее.
В ноябре 2025-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 1%, на непродовольственные товары — на 0,5%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.