Ноябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

В ноябре 2025-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 1%, на непродовольственные товары — на 0,5%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%

2025-12-01T12:30+0500

По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в ноябре немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7% годовых.Среди регионов по показателям инфляции лидирует Ферганская область — годовой рост здесь достиг 8%.В Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях этот показатель составляет 7,8%, в Ташкенте — 7,3%.Без учета изменения цен на плодоовощную продукцию сводный ИПЦ за месяц вырос на 0,3% (в ноябре 2024-го — 0,6%), за январь–ноябрь 2025 года рост составил 7,5% (в этот же период 2024 года — 111,1%), в годовом выражении — 8,3% по сравнению с 12,0% годом ранее.В ноябре 2025-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 1%, на непродовольственные товары — на 0,5%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

