Сколько средств выделят министерствам Узбекистана из госбюджета в 2026 году

Сколько средств выделят министерствам Узбекистана из госбюджета в 2026 году

Ожидается, что в следующем году государственный бюджет Узбекистана достигнет значительного роста как по доходам, так и по расходам.

Законопроектом о госбюджете Узбекистана на 2026 год предлагается распределить средства распорядителям первого уровня — более чем 60 министерствам и ведомствам.Согласно проекту закона "О Государственном бюджете"*, наибольший объем средств выделят министерству экономики и финансов — 105,9 трлн сумов.В топ-3 по этому показателю также вошли МДШО (63,6 трлн сумов) и министерство водного хозяйства (10,36 трлн сумов).Планируют, что меньше всего средств получит Минэнерго—110 млрд сумов.Сколько выделят остальным министерствам — в инфографике Sputnik Узбекистан.*Документ находится в стадии проекта, после принятия закона цифры могут измениться.

