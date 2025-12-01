https://uz.sputniknews.ru/20251201/skolko-sredstv-vydelyat-ministerstvam-uzbekistana-iz-gosbyudjeta-v-2026-godu-53855019.html
Сколько средств выделят министерствам Узбекистана из госбюджета в 2026 году
Сколько средств выделят министерствам Узбекистана из госбюджета в 2026 году
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что в следующем году государственный бюджет Узбекистана достигнет значительного роста как по доходам, так и по расходам. 01.12.2025, Sputnik Узбекистан
2025-12-01T17:10+0500
2025-12-01T17:10+0500
2025-12-01T17:10+0500
инфографика
узбекистан
госбюджет
финансы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53855119_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_13745c3c0ea68dcffb4114ba726cd7c2.jpg
Законопроектом о госбюджете Узбекистана на 2026 год предлагается распределить средства распорядителям первого уровня — более чем 60 министерствам и ведомствам.Согласно проекту закона "О Государственном бюджете"*, наибольший объем средств выделят министерству экономики и финансов — 105,9 трлн сумов.В топ-3 по этому показателю также вошли МДШО (63,6 трлн сумов) и министерство водного хозяйства (10,36 трлн сумов).Планируют, что меньше всего средств получит Минэнерго—110 млрд сумов.Сколько выделят остальным министерствам — в инфографике Sputnik Узбекистан.*Документ находится в стадии проекта, после принятия закона цифры могут измениться.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53855119_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_d788111027f8ef137343da9dbed0294b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, узбекистан, госбюджет, финансы, инфографика
инфографика, узбекистан, госбюджет, финансы, инфографика
Сколько средств выделят министерствам Узбекистана из госбюджета в 2026 году
Ожидается, что в следующем году государственный бюджет Узбекистана достигнет значительного роста как по доходам, так и по расходам.
Законопроектом о госбюджете Узбекистана на 2026 год предлагается распределить средства распорядителям первого уровня — более чем 60 министерствам и ведомствам.
Согласно проекту закона "О Государственном бюджете"*, наибольший объем средств выделят министерству экономики и финансов — 105,9 трлн сумов.
В топ-3 по этому показателю также вошли МДШО (63,6 трлн сумов) и министерство водного хозяйства (10,36 трлн сумов).
Планируют, что меньше всего средств получит Минэнерго—110 млрд сумов.
Сколько выделят остальным министерствам — в инфографике Sputnik Узбекистан.
*Документ находится в стадии проекта, после принятия закона цифры могут измениться.