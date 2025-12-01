https://uz.sputniknews.ru/20251201/svo-rossiyskaya-armiya-osvobodila-klinovoe-v-dnr-53853803.html
СВО: российская армия освободила Клиновое в ДНР
СВО: российская армия освободила Клиновое в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг"
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Клиновое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка ДНР.ВСУ потеряли:
СВО: российская армия освободила Клиновое в ДНР
16:20 01.12.2025 (обновлено: 16:21 01.12.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Российские бойцы освободили Клиновое в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".
“Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка ДНР.
свыше 210 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США;
четыре орудия полевой артиллерии;
две станции радиоэлектронной борьбы;
два склада материальных средств.