Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251201/uzbekistan-zakup-torf-belarus-53852999.html
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода
Sputnik Узбекистан
Сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции
2025-12-01T15:43+0500
2025-12-01T15:43+0500
узбекистан
импорт
беларусь
сельское хозяйство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53852583_0:7:2990:1689_1920x0_80_0_0_53638072c1ba837dbfb0472351d55412.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан будет закупать торфяную продукцию, производимую белорусским заводом, который открыли на днях в Крупском районе Минской области, сообщает БелТА.Без преувеличения, торф для Беларуси — национальное достояние. В год в республике производят порядка 1 млн тонн торфа, который используют в энергетических целях, сжигая в котельных для получения тепла.Вместе с тем сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельхозпродукции.В результате глубокой переработки торфа из него получают гуматы — удобрения, содержащие биологически активные гуминовые вещества.Новый завод оснащен самым современным оборудованием по кипованию торфа и производству торфяных субстратов. Это позволяет предприятию организовать выпуск высококачественной торфяной продукции нетопливного назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках. Кроме того, уже в этом месяце продукцию со складов нового завода отправят в КНР.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53852583_151:0:2774:1967_1920x0_80_0_0_c974b11c193c368ff8a04d43f4952d84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан импорт беларусь
узбекистан импорт беларусь

Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода

15:43 01.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТорфобрикетный завод в Беларуст
Торфобрикетный завод в Беларуст - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Сегодня все больше внимания уделяют развитию такого направления, как использование торфа в качестве грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан будет закупать торфяную продукцию, производимую белорусским заводом, который открыли на днях в Крупском районе Минской области, сообщает БелТА.
Без преувеличения, торф для Беларуси — национальное достояние. В год в республике производят порядка 1 млн тонн торфа, который используют в энергетических целях, сжигая в котельных для получения тепла.
Вместе с тем сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельхозпродукции.
В результате глубокой переработки торфа из него получают гуматы — удобрения, содержащие биологически активные гуминовые вещества.
Новый завод оснащен самым современным оборудованием по кипованию торфа и производству торфяных субстратов. Это позволяет предприятию организовать выпуск высококачественной торфяной продукции нетопливного назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках.
“Подписано дистрибьюторское соглашение на поставку торфяной продукции в Узбекистан на 2026 год”, — говорится в сообщении.
Кроме того, уже в этом месяце продукцию со складов нового завода отправят в КНР.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0