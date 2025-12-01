https://uz.sputniknews.ru/20251201/uzbekistan-zakup-torf-belarus-53852999.html

Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода

Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода

Sputnik Узбекистан

Сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции

2025-12-01T15:43+0500

2025-12-01T15:43+0500

2025-12-01T15:43+0500

узбекистан

импорт

беларусь

сельское хозяйство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53852583_0:7:2990:1689_1920x0_80_0_0_53638072c1ba837dbfb0472351d55412.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан будет закупать торфяную продукцию, производимую белорусским заводом, который открыли на днях в Крупском районе Минской области, сообщает БелТА.Без преувеличения, торф для Беларуси — национальное достояние. В год в республике производят порядка 1 млн тонн торфа, который используют в энергетических целях, сжигая в котельных для получения тепла.Вместе с тем сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельхозпродукции.В результате глубокой переработки торфа из него получают гуматы — удобрения, содержащие биологически активные гуминовые вещества.Новый завод оснащен самым современным оборудованием по кипованию торфа и производству торфяных субстратов. Это позволяет предприятию организовать выпуск высококачественной торфяной продукции нетопливного назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках. Кроме того, уже в этом месяце продукцию со складов нового завода отправят в КНР.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан импорт беларусь