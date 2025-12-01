https://uz.sputniknews.ru/20251201/uzbekistan-zakup-torf-belarus-53852999.html
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода
Sputnik Узбекистан
Сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции
2025-12-01T15:43+0500
2025-12-01T15:43+0500
2025-12-01T15:43+0500
узбекистан
импорт
беларусь
сельское хозяйство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53852583_0:7:2990:1689_1920x0_80_0_0_53638072c1ba837dbfb0472351d55412.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан будет закупать торфяную продукцию, производимую белорусским заводом, который открыли на днях в Крупском районе Минской области, сообщает БелТА.Без преувеличения, торф для Беларуси — национальное достояние. В год в республике производят порядка 1 млн тонн торфа, который используют в энергетических целях, сжигая в котельных для получения тепла.Вместе с тем сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельхозпродукции.В результате глубокой переработки торфа из него получают гуматы — удобрения, содержащие биологически активные гуминовые вещества.Новый завод оснащен самым современным оборудованием по кипованию торфа и производству торфяных субстратов. Это позволяет предприятию организовать выпуск высококачественной торфяной продукции нетопливного назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках. Кроме того, уже в этом месяце продукцию со складов нового завода отправят в КНР.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53852583_151:0:2774:1967_1920x0_80_0_0_c974b11c193c368ff8a04d43f4952d84.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан импорт беларусь
узбекистан импорт беларусь
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию нового белорусского завода
Сегодня все больше внимания уделяют развитию такого направления, как использование торфа в качестве грунта для выращивания сельскохозяйственной продукции.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Узбекистан будет закупать торфяную продукцию, производимую белорусским заводом, который открыли на днях в Крупском районе Минской области, сообщает
БелТА.
Без преувеличения, торф для Беларуси — национальное достояние. В год в республике производят порядка 1 млн тонн торфа, который используют в энергетических целях, сжигая в котельных для получения тепла.
Вместе с тем сегодня все больше внимания уделяют развитию нового направления: использованию торфа как грунта для выращивания сельхозпродукции.
В результате глубокой переработки торфа из него получают гуматы — удобрения, содержащие биологически активные гуминовые вещества.
Новый завод оснащен самым современным оборудованием по кипованию торфа и производству торфяных субстратов. Это позволяет предприятию организовать выпуск высококачественной торфяной продукции нетопливного назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках.
“Подписано дистрибьюторское соглашение на поставку торфяной продукции в Узбекистан на 2026 год”, — говорится в сообщении.
Кроме того, уже в этом месяце продукцию со складов нового завода отправят в КНР.