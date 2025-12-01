https://uz.sputniknews.ru/20251201/v-eaes-sovershenstvuyut-poryadok-primeneniya-edinoy-sistemy-tarifnyx-preferentsiy--53851915.html
В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций
В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций
Единая система тарифных преференций Союза направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран
14:35 01.12.2025 (обновлено: 14:40 01.12.2025)
Единая система тарифных преференций Союза направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik
. ЕАЭС совершенствует порядок применения единой системы тарифных преференций, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
“Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза”, — говорится в сообщении.
Речь идет о поправках, направленных на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также установлении дополнительного переходного периода, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в страны Евразийского экономического союза.
"Одобренные изменения являются продолжением последовательной работы по совершенствованию единой системы тарифных преференций Союза и будут способствовать реализации мер поддержки наименее развитых стран, согласованных на площадке ВТО", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение Совета ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в пресс-службе комиссии.
Для справки: Единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено Решением Совета ЕЭК в апреле 2016-го.