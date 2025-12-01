Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20251201/v-eaes-sovershenstvuyut-poryadok-primeneniya-edinoy-sistemy-tarifnyx-preferentsiy--53851915.html
В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций
В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций
Sputnik Узбекистан
Единая система тарифных преференций Союза направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран
2025-12-01T14:35+0500
2025-12-01T14:40+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. ЕАЭС совершенствует порядок применения единой системы тарифных преференций, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Речь идет о поправках, направленных на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также установлении дополнительного переходного периода, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в страны Евразийского экономического союза.Решение Совета ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в пресс-службе комиссии.Для справки: Единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено Решением Совета ЕЭК в апреле 2016-го.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс тарифные преференции
еаэс тарифные преференции

В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций

14:35 01.12.2025 (обновлено: 14:40 01.12.2025)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2025
© Посольство России в Армении
Подписаться
Единая система тарифных преференций Союза направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. ЕАЭС совершенствует порядок применения единой системы тарифных преференций, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
“Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза”, — говорится в сообщении.
Речь идет о поправках, направленных на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также установлении дополнительного переходного периода, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в страны Евразийского экономического союза.

"Одобренные изменения являются продолжением последовательной работы по совершенствованию единой системы тарифных преференций Союза и будут способствовать реализации мер поддержки наименее развитых стран, согласованных на площадке ВТО", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2025
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭК
Решение Совета ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в пресс-службе комиссии.
Для справки: Единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено Решением Совета ЕЭК в апреле 2016-го.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0