https://uz.sputniknews.ru/20251201/v-eaes-sovershenstvuyut-poryadok-primeneniya-edinoy-sistemy-tarifnyx-preferentsiy--53851915.html

В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций

В ЕАЭС совершенствуют порядок применения единой системы тарифных преференций

Sputnik Узбекистан

Единая система тарифных преференций Союза направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран

2025-12-01T14:35+0500

2025-12-01T14:35+0500

2025-12-01T14:40+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. ЕАЭС совершенствует порядок применения единой системы тарифных преференций, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Речь идет о поправках, направленных на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также установлении дополнительного переходного периода, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в страны Евразийского экономического союза.Решение Совета ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в пресс-службе комиссии.Для справки: Единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено Решением Совета ЕЭК в апреле 2016-го.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс тарифные преференции