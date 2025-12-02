Специалист рассказал, почему мед и корицу нужно употреблять вместе
Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса.
Сочетание меда и корицы не только может поддержать организм в борьбе с инфекциями, но и способствует снижению веса, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-методиста Новосибирского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгению Морозову.
По ее словам, мед справедливо считают средством от всех болезней.
"Компоненты меда способствуют облегчению боли в горле и симптомов простуды, а также служат прекрасной альтернативой сахару. Этот природный продукт находит применение в косметологии и добавляет неповторимый вкус травяному чаю", — отметила Морозова.
Корица же, добавила она, содержит циннамаль — эфирное масло. Поэтому сочетание этих двух продуктов многократно усиливает их положительное воздействие.
"Корица и мед богаты витаминами, микроэлементами и эфирными маслами, которые легко усваиваются организмом. Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса. Это сочетание стимулирует аппетит и обладает успокаивающим эффектом – приятный аромат смеси создает атмосферу уюта и спокойствия, напоминая запахи луговых трав, теплых пряных булочек и согревающих напитков", — резюмировала Евгения Морозова.
