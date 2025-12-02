https://uz.sputniknews.ru/20251202/med-koritsa-polza-53870354.html

Специалист рассказал, почему мед и корицу нужно употреблять вместе

Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса

Сочетание меда и корицы не только может поддержать организм в борьбе с инфекциями, но и способствует снижению веса, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-методиста Новосибирского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгению Морозову.По ее словам, мед справедливо считают средством от всех болезней.Корица же, добавила она, содержит циннамаль — эфирное масло. Поэтому сочетание этих двух продуктов многократно усиливает их положительное воздействие.

