Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251202/med-koritsa-polza-53870354.html
Специалист рассказал, почему мед и корицу нужно употреблять вместе
Специалист рассказал, почему мед и корицу нужно употреблять вместе
Sputnik Узбекистан
Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса
2025-12-02T22:01+0500
2025-12-02T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
мед
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53869953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64e89111a00fc5fce2eaa9fc635549b6.jpg
Сочетание меда и корицы не только может поддержать организм в борьбе с инфекциями, но и способствует снижению веса, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-методиста Новосибирского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгению Морозову.По ее словам, мед справедливо считают средством от всех болезней.Корица же, добавила она, содержит циннамаль — эфирное масло. Поэтому сочетание этих двух продуктов многократно усиливает их положительное воздействие.
https://uz.sputniknews.ru/20250930/pravila-kotorye-pomogut-spravitsya-s-orvi-52356859.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53869953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69f9d2178567d4e08f778a00d864e6f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мед корица
мед корица

Специалист рассказал, почему мед и корицу нужно употреблять вместе

22:01 02.12.2025
© Getty Images / ALEAIMAGEМёд и корица
Мёд и корица - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / ALEAIMAGE
Подписаться
Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса.
Сочетание меда и корицы не только может поддержать организм в борьбе с инфекциями, но и способствует снижению веса, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-методиста Новосибирского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгению Морозову.
По ее словам, мед справедливо считают средством от всех болезней.

"Компоненты меда способствуют облегчению боли в горле и симптомов простуды, а также служат прекрасной альтернативой сахару. Этот природный продукт находит применение в косметологии и добавляет неповторимый вкус травяному чаю", — отметила Морозова.

Корица же, добавила она, содержит циннамаль — эфирное масло. Поэтому сочетание этих двух продуктов многократно усиливает их положительное воздействие.

"Корица и мед богаты витаминами, микроэлементами и эфирными маслами, которые легко усваиваются организмом. Гармоничное взаимодействие активных веществ способствует не только насыщению организма нужными элементами, но и повышению общего тонуса. Это сочетание стимулирует аппетит и обладает успокаивающим эффектом – приятный аромат смеси создает атмосферу уюта и спокойствия, напоминая запахи луговых трав, теплых пряных булочек и согревающих напитков", — резюмировала Евгения Морозова.

Женщина держится за горло. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2025
Это интересно
Врач: правила, которые помогут справиться с ОРВИ
30 сентября, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0