https://uz.sputniknews.ru/20251202/mirziyoev-tsel-priezda-v-djizak--opredelit-novye-tochki-rosta-regiona-53877781.html

Мирзиёев: Цель приезда в Джизак — определить новые точки роста региона

Мирзиёев: Цель приезда в Джизак — определить новые точки роста региона

Sputnik Узбекистан

Глава республики начал поездку в Джизак с ознакомления с путепроводом, связавшим областной центр с международной трассой M-39, а также с проектами энергетики и градостроительства

2025-12-02T14:07+0500

2025-12-02T14:07+0500

2025-12-02T17:42+0500

общество

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

джизакская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53878544_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a1adcb64626d32f98baed9d641ec237e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Цель нашего приезда в Джизак — определить новые точки роста региона и обеспечить их реализацию, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Джизакской области. Свою рабочую поездку глава республики начал с ознакомления с путепроводом, связавшим областной центр с международной трассой M-39, а также с проектами энергетики и градостроительства. Ранее жителям приходилось пользоваться 25-километровым объездом для въезда и выезда из города. Благодаря новому объекту расстояние сократили до 4 километров, решили проблему заторов на старом участке. Это имеет важное значение не только для водителей, но и для предпринимателей, логистики и сферы услуг. Путепровод, возведенный по современной технологии из металлоконструкций, рассчитан на 100 лет эксплуатации, в то время как традиционные железобетонные сооружения обычно служат вдвое меньше. В результате реализации проекта также отпала необходимость перекрывать движение автомобилей при прохождении пассажирских и грузовых поездов. Путепровод значительно облегчает движение автомобилей, включая спецтранспорт: скорую помощь, пожарные и оперативные службы. Реализация проектов атомной энергетики В настоящее время в Джизакской области начали строительство интегрированной АЭС, включающей два маломощных и два крупных реактора. На нынешнем этапе ведут работы по рытью котлованов под здания реакторов. Параллельно осуществляют подготовку строительной базы: выравнивание территории, бетонирование, установку арматуры. Для строителей возвели временный жилой комплекс. Мирзиёеву представили планы по локализации производства необходимых для АЭС стройматериалов, а также по расширению подготовки кадров в вузах. Мастер-план и проекты реновации въездной части Джизака В рамках программы реновации планируют строительство современных, комфортных и безопасных домов вместо устаревшего жилого фонда. Президенту представили проекты строительства здания IT-центра, центра ремесел, реконструкции отдельных комплексов и благоустройства оживленных улиц. По итогам презентаций он дал конкретные поручения ответственным лицам.

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поездка джизак