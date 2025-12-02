https://uz.sputniknews.ru/20251202/mirziyoyev-ii-prezentatsiya-53875115.html

В Узбекистане расширят перечень заболеваний, для диагностики которых применяют ИИ

В Узбекистане расширят перечень заболеваний, для диагностики которых применяют ИИ

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил ответственным лицам расширить использование технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сфере

2025-12-02T13:00+0500

2025-12-02T13:00+0500

2025-12-02T13:12+0500

искусственный интеллект

узбекистан

диагностика

заболевания

транспорт

образование

президент узбекистана

презентация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53874943_242:0:3883:2048_1920x0_80_0_0_a25447fb1060aa68cec8fa75a730dd6a.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана указал на необходимость расширить перечень заболеваний, которые можно диагностировать с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в настоящее время в сфере медицины реализуют 5 проектов по искусственному интеллекту. При использовании ИИ для выявления инсульта и рака молочной железы время диагностики сокращается на 80%, что позволяет обнаружить угрожающие жизни состояния на ранней стадии. Также со следующего учебного года в школах, техникумах и университетах начнутся программы по искусственному интеллекту. Для этого готовят преподавателей информатики. Речь шла о том, что необходимо обучать использованию ИИ не только педагогов компьютерных дисциплин, но и весь школьный коллектив. Это снизит нагрузку на учителей и позволит им больше заниматься саморазвитием. Реализация проектов в области ИИ в сфере транспортаПрезиденту представили представлены предложения по автоматическому выявлению нарушений правил дорожного движения и снижению риска железнодорожных происшествий за счет мониторинга техсостояния вагонов с использованием ИИ. Новые инициативы в области космических технологий Предметом обсуждения стал ход работ по созданию искусственного спутника "Samarkand-2028". Для этого космического аппарата, предназначенного для дистанционного зондирования Земли, разрабатывают модуль искусственного интеллекта. Полученные спутниковые изображения можно будет использовать для первичной оценки качества воздуха, мониторинга сельхозкультур и лесов. Мирзиёеву также представили информацию о программе повышения квалификации советников хокимов по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Для справки: принятые в октябре 2025-го Указ Президента РУз "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта" и Постановление "Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года" создали республике все условия для развития необходимой инфраструктуры и подготовки профильных кадров. В соответствии с документами утвердили стратегию до 2030 года и открыли профильный центр при Минцифры. Также создают необходимую вычислительную инфраструктуру для использования технологий ИИ. В частности, в сотрудничестве с американской компанией "Nvidia" реализуют проект по запуску суперкомпьютерного кластера.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан заболевания диагностика применение искусственный интеллект