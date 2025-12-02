https://uz.sputniknews.ru/20251202/putin-protivnik-ne-v-sostoyanii-reagirovat-na-deystviya-vs-rossii-53864659.html

Путин: Противник не в состоянии реагировать на действия ВС России

Накануне глава РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Противник не в состоянии должным образом реагировать на действия ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава РФ заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева.Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также командующий войсками "Восточной" группировки доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.Владимир Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.Другие заявления президента РФ в ходе посещения одного из пунктов управления ОГВ:

