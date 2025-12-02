Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Путин: Противник не в состоянии реагировать на действия ВС России
Путин: Противник не в состоянии реагировать на действия ВС России
Накануне глава РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
2025-12-02T11:00+0500
2025-12-02T11:00+0500
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Противник не в состоянии должным образом реагировать на действия ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава РФ заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева.Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также командующий войсками "Восточной" группировки доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.Владимир Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.Другие заявления президента РФ в ходе посещения одного из пунктов управления ОГВ:
11:00 02.12.2025
Накануне глава РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Противник не в состоянии должным образом реагировать на действия ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать", — сказал он.

Глава РФ заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева.
Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.
Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также командующий войсками "Восточной" группировки доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Владимир Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.
Другие заявления президента РФ в ходе посещения одного из пунктов управления ОГВ:
войска группировки "Восток" продвигаются темпом, который гарантирует выполнение всех задач, стоящих перед Россией;
вооруженные силы Украины пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями, бросали солдат на убой;
"Это трагедия украинского народа", — подчеркнул Путин.
кроме неонацистских батальонов, украинская армия "рабоче-крестьянская", простого солдата им не жалко;
президент России отметил эффективные действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска;
уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол идет планомерно;
в зоне ответственности группировок "Центр" и "Восток" инициатива принадлежит российским войскам, как и по всей линии боевого соприкосновения;
российские войска наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО;
ВС РФ установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими значение для освобождения еще занятой противником территории.
