В Джизакской области создают медкластер, который будет сотрудничать с КФУ

Цель — повышение квалификации местных специалистов, внедрение передовых методов диагностики и лечения, освоение современных медицинских стандартов

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Джизакской области создадут медицинский кластер, который будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом. Первым этапом его формирования стал новый многопрофильный медцентр, который посетил Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Кластерный подход, применяемый в современной медицине, признали наиболее эффективной моделью для оперативной диагностики, внедрения высокотехнологичных методов лечения и сокращения бюрократических процедур для пациентов.Главе государства рассказали об учреждении, где есть возможность оказывать населению все необходимые медицинские услуги в одном месте. Президент ознакомился с условиями для пациентов и врачей.Центр размещен в современном семиэтажном здании и может ежедневно принимать до 400 пациентов. Стационар рассчитан на 344 койки. На более чем 100 млрд сумов закуплено современное оборудование — МРТ, МСКТ, лабораторные комплексы и высокотехнологичная хирургическая аппаратура.Как отмечалось, размещение в одном комплексе поликлиники, отделений радиологии, кардиохирургии, нейрохирургии, офтальмологии и урологии ускорит процесс диагностики и лечения, облегчит взаимодействие врачей и передвижение пациентов.Благодаря новым возможностям существенно сократятся очереди на высокотехнологичные операции — это один из ключевых социальных эффектов проекта.С запуском центра необходимость обращаться в республиканские клиники или соседние регионы у жителей Джизакской области сократится на 75–80%.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо отказаться от устаревших подходов в управлении медицинскими кластерами и многопрофильными клиниками.На смену им должны прийти новые механизмы: привлечение международных экспертов и ведущих менеджеров по каждому направлению медицины, обучение и повышение квалификации специалистов непосредственно на месте, расширение цифровизации и применения ИИ. Он отметил, что именно Джизак должен стать примером такого нового подхода.Отдельное внимание руководитель страны уделил удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. Он подчеркнул, что в основе любых реформ должны стоять честь и достоинство человека.

