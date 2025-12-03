Как похудеть к Новому году — диетолог

"Полный отказ соли не нужен, но она уже есть в продуктах, поэтому надо попытаться построить свое питание так, чтобы нам не требовалось досаливать то, что мы едим. Можно приправлять пряными травками, лимонным соком. Рассчитываем так, чтобы в сутки есть не более 5 г соли, можно меньше. За счет того, что мы снижаем количество поступления соли, у нас начинает выводиться лишняя вода из тканей, получается такой противоотечный эффект. Там, где у нас был застой жидкости, а его очень много в подкожной жировой клетчатке, его становится меньше. И соответственно мы теряем какие-то цифры на весах", — пояснила Белоусова.