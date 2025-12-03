Узбекистан
Как похудеть к Новому году — диетолог
Sputnik Узбекистан
Врач дала рекомендации, как привести себя в форму к праздникам, не навредив здоровью. Главное —не ставить себе рекордных цифр и на садиться на экстремальные диеты.
Похудеть к Новому году меньше чем за месяц без вреда для здоровья нельзя, но можно подтянуть фигуру, а значит, визуально стать стройнее, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Анну Белоусову.В первую очередь она рекомендует максимально снизить количество соли в рационе.Еще один действенный способ — питаться дробно и уменьшить порции.По ее словам, главное — не ставить себе рекордных цифр и не садиться на экстремальные диеты.
Как похудеть к Новому году — диетолог

Врач дала рекомендации, как привести себя в форму к праздникам, не навредив здоровью. Главное — не ставить себе рекордных цифр и не садиться на экстремальные диеты.
Похудеть к Новому году меньше чем за месяц без вреда для здоровья нельзя, но можно подтянуть фигуру, а значит, визуально стать стройнее, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Анну Белоусову.
В первую очередь она рекомендует максимально снизить количество соли в рационе.

"Полный отказ соли не нужен, но она уже есть в продуктах, поэтому надо попытаться построить свое питание так, чтобы нам не требовалось досаливать то, что мы едим. Можно приправлять пряными травками, лимонным соком. Рассчитываем так, чтобы в сутки есть не более 5 г соли, можно меньше. За счет того, что мы снижаем количество поступления соли, у нас начинает выводиться лишняя вода из тканей, получается такой противоотечный эффект. Там, где у нас был застой жидкости, а его очень много в подкожной жировой клетчатке, его становится меньше. И соответственно мы теряем какие-то цифры на весах", — пояснила Белоусова.

Еще один действенный способ — питаться дробно и уменьшить порции.
"По возможности нужно перейти на дробное пятиразовое питание, где у нас есть завтрак, обед, ужин и два перекуса. При этом, если мы четко соблюдаем такое питание, то мы можем уменьшить порции, потому что дробность позволяет не ходить голодным, не урезать их, конечно, до двух столовых ложек каждого блюда, а уменьшить стандарты, порция должна помещаться в сложенные ладошки. Перекусы — один фруктовый (яблоко, апельсин), второй кисломолочный (полный стакан кефира). Это тоже позволит запустить снижение веса", — добавила специалист.
По ее словам, главное — не ставить себе рекордных цифр и не садиться на экстремальные диеты.
