https://uz.sputniknews.ru/20251203/komissiya-po-pravam-cheloveka-sng-zasedanie-minsk-53906326.html

Комиссия по правам человека СНГ соберется на заседание в Минске — дата

Комиссия по правам человека СНГ соберется на заседание в Минске — дата

Sputnik Узбекистан

Узбекистан входит в состав Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств с 2023 года.

2025-12-03T14:32+0500

2025-12-03T14:32+0500

2025-12-03T14:32+0500

комиссия

права человека

снг

заседание

минск

беларусь

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_148cf5f7a64cc2073e8d113d080f3fa6.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет 5 декабря в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В числе других тем — защита прав человека в контексте использования ИИ, Всемирной программы ООН в сфере образования в области прав человека, методологии исследования Индекса соблюдения прав человека в государствах-членах Комиссии, внесения поправок в модельный закон "О статусе уполномоченного по правам человека".Также речь пойдет о разработке положений об условиях приемлемости и порядке рассмотрения обращений Комиссией по правам человека Содружества Независимых Государств, а также внесении изменений в Правила процедуры Комиссии и утверждении эмблемы.Комиссия по правам человека СНГ — консультативный орган, созданный в 1993 году. В июле 2023-го в нее включили представителей и зампредставителей от семи государств Содружества: Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

минск

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

комиссия права человека снг заседание минск