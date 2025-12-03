https://uz.sputniknews.ru/20251203/komissiya-po-pravam-cheloveka-sng-zasedanie-minsk-53906326.html
Комиссия по правам человека СНГ соберется на заседание в Минске — дата
Комиссия по правам человека СНГ соберется на заседание в Минске — дата
Sputnik Узбекистан
Узбекистан входит в состав Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств с 2023 года.
2025-12-03T14:32+0500
2025-12-03T14:32+0500
2025-12-03T14:32+0500
комиссия
права человека
снг
заседание
минск
беларусь
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_148cf5f7a64cc2073e8d113d080f3fa6.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет 5 декабря в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В числе других тем — защита прав человека в контексте использования ИИ, Всемирной программы ООН в сфере образования в области прав человека, методологии исследования Индекса соблюдения прав человека в государствах-членах Комиссии, внесения поправок в модельный закон "О статусе уполномоченного по правам человека".Также речь пойдет о разработке положений об условиях приемлемости и порядке рассмотрения обращений Комиссией по правам человека Содружества Независимых Государств, а также внесении изменений в Правила процедуры Комиссии и утверждении эмблемы.Комиссия по правам человека СНГ — консультативный орган, созданный в 1993 году. В июле 2023-го в нее включили представителей и зампредставителей от семи государств Содружества: Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
минск
беларусь
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26f016d2ad6cdf241039b75abc91db37.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
комиссия права человека снг заседание минск
комиссия права человека снг заседание минск
Комиссия по правам человека СНГ соберется на заседание в Минске — дата
Узбекистан входит в состав Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств с 2023 года.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет 5 декабря в столице Беларуси, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
"5 декабря 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится пятое заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. Члены Комиссии планируют обсудить четырнадцать вопросов. Среди них – тематические доклады о соблюдении права на благоприятную окружающую среду и соблюдении прав молодежи в странах СНГ", — говорится в сообщении.
В числе других тем — защита прав человека в контексте использования ИИ, Всемирной программы ООН в сфере образования в области прав человека, методологии исследования Индекса соблюдения прав человека в государствах-членах Комиссии, внесения поправок в модельный закон "О статусе уполномоченного по правам человека".
Также речь пойдет о разработке положений об условиях приемлемости и порядке рассмотрения обращений Комиссией по правам человека Содружества Независимых Государств, а также внесении изменений в Правила процедуры Комиссии и утверждении эмблемы.
Комиссия по правам человека СНГ — консультативный орган, созданный в 1993 году. В июле 2023-го в нее включили представителей и зампредставителей от семи государств Содружества: Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.