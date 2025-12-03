https://uz.sputniknews.ru/20251203/manturov-tashkent-mejpravkomissiya-vystupleniye-53917606.html

Мантуров рассказал об интересе российских компаний к углублению кооперации с Узбекистаном

В Ташкенте прошли 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ и бизнес-форум деловых кругов двух стран

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Число, а также сферы деятельности компаний РФ, участвующих в российско-узбекском бизнес-форуме, свидетельствуют об их интересе к углублению кооперации с Узбекистаном, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Площадка, объединившая представителей бизнес-сообщества двух стран, развернулась в Ташкенте на полях 26-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ.Мантуров отметил, что в российско-узбекском бизнес-форуме участвуют около 50 предпринимателей из РФ, в составе делегации — компании из сфер промышленности, энергетики, оптово-розничной торговли и цифрового сектора.На заседании российско-узбекской межправкомиссии Мантуров отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном.В прошлом году он увеличился более чем на 5%, превысив $10 млрд. За 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла еще на 8% за счет сбалансированного роста экспорта и импорта, подчеркнул он.Говоря о совместных проектах, Мантуров отметил, что дополнительный импульс им придаст вступление Узбекистана в ЕАБР.По его словам, использование инвестиционного ресурса Евразийского банка развития послужит интересам национальной экономики и укреплению сотрудничества.Речь шла и о продвижении ключевых двусторонних проектов в энергетической и транспортной сферах, дальнейшем расширении сотрудничества в этих направлениях.По словам Дениса Мантурова, РФ продолжает поставки энергоносителей в РУЗ, участвует в геологоразведке и добыче, а также прорабатывает совместные инициативы в гидроэнергетике.Кроме того, страны работают над увеличением объемов авиаперевозок, автомобильных и железнодорожных грузопотоков.Отдельно он остановился на инвестициях в Узбекистан. В качестве недавнего примера успешного вложения капитала привел запуск производства в Ташкентской области.Первый вице-премьер РФ также поделился дальнейшими планами в этом направлении: развитии совместной инвестиционной платформы.Другие заявления Дениса Мантурова:По итогам мероприятия сопредседатели межправкомиссии — первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев — подписали дорожную карту по укреплению межрегионального сотрудничества между двумя странами на 2025–2030 годы.Кроме того, в их присутствии подписан Меморандум о взаимопонимании между АО "Корпорация МСП" и Агентством по развитию легкой промышленности Узбекистана.

