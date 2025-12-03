Мантуров рассказал об интересе российских компаний к углублению кооперации с Узбекистаном
17:21 03.12.2025 (обновлено: 17:28 03.12.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМантуров: Товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти
В Ташкенте прошли 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ и бизнес-форум деловых кругов двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Число, а также сферы деятельности компаний РФ, участвующих в российско-узбекском бизнес-форуме, свидетельствуют об их интересе к углублению кооперации с Узбекистаном, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Площадка, объединившая представителей бизнес-сообщества двух стран, развернулась в Ташкенте на полях 26-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ.
Мантуров отметил, что в российско-узбекском бизнес-форуме участвуют около 50 предпринимателей из РФ, в составе делегации — компании из сфер промышленности, энергетики, оптово-розничной торговли и цифрового сектора.
"Такое представительное участие бизнеса показывает реальный интерес российских компаний к углублению кооперации с Узбекистаном", — подчеркнул первый вице-премьер России.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВступление Узбекистана в ЕАБР придаст дополнительный импульс совместным проектам - Мантуров
На заседании российско-узбекской межправкомиссии Мантуров отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном.
© Sputnik26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
В прошлом году он увеличился более чем на 5%, превысив $10 млрд. За 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла еще на 8% за счет сбалансированного роста экспорта и импорта, подчеркнул он.
Говоря о совместных проектах, Мантуров отметил, что дополнительный импульс им придаст вступление Узбекистана в ЕАБР.
По его словам, использование инвестиционного ресурса Евразийского банка развития послужит интересам национальной экономики и укреплению сотрудничества.
"В этом контексте хотел бы отметить начало практической реализации масштабных проектов по поставке материалов и техники для Ташкентского метрополитена — подвижного состава российского производства и цифровых систем управления движением поездов", — подчеркнул первый вице-премьер РФ.
© Sputnik26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Речь шла и о продвижении ключевых двусторонних проектов в энергетической и транспортной сферах, дальнейшем расширении сотрудничества в этих направлениях.
По словам Дениса Мантурова, РФ продолжает поставки энергоносителей в РУЗ, участвует в геологоразведке и добыче, а также прорабатывает совместные инициативы в гидроэнергетике.
Кроме того, страны работают над увеличением объемов авиаперевозок, автомобильных и железнодорожных грузопотоков.
Отдельно он остановился на инвестициях в Узбекистан. В качестве недавнего примера успешного вложения капитала привел запуск производства в Ташкентской области.
"В конце апреля российская компания запустила в Ташкентской области производство теплоизоляционных материалов. Объем капиталовложений составил более 1,3 млрд рублей", — сказал он.
Первый вице-премьер РФ также поделился дальнейшими планами в этом направлении: развитии совместной инвестиционной платформы.
Другие заявления Дениса Мантурова:
свыше 300 авиарейсов в неделю выполняется между Узбекистаном и Россией;
российские маркетплейсы вносят значительный вклад в торгово-экономическое взаимодействие между РФ и Узбекистаном;
созданная недавно российско-узбекистанская инвестиционная платформа сегодня уже дает старт новым проектам.
По итогам мероприятия сопредседатели межправкомиссии — первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев — подписали дорожную карту по укреплению межрегионального сотрудничества между двумя странами на 2025–2030 годы.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПодписана дорожная карта по укреплению межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном на 2025–2030 годы
Кроме того, в их присутствии подписан Меморандум о взаимопонимании между АО "Корпорация МСП" и Агентством по развитию легкой промышленности Узбекистана.