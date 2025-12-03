Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251203/prezidentskaya-olimpiada-uzbekistan-53898162.html
Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо
Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо
Sputnik Узбекистан
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта. 03.12.2025, Sputnik Узбекистан
2025-12-03T09:45+0500
2025-12-03T10:24+0500
спорт
узбекистан
ташкент
спортивные соревнования
президент
олимпиада
юниоры
дзюдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53897766_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_875be38b874e9c9e9aaaf0c02f3b4bd5.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК. Победители Дзюдо, юноши: –55 кг: –60 кг: –66 кг: Девушки: –40 кг: –44 кг: –48 кг: –52 кг: Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53897766_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_01f679cf2087f3602c70f752d9ab99a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, узбекистан, ташкент, спортивные соревнования, президент, олимпиада, юниоры, дзюдо
спорт, узбекистан, ташкент, спортивные соревнования, президент, олимпиада, юниоры, дзюдо

Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо

09:45 03.12.2025 (обновлено: 10:24 03.12.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане состоялись соревнования по дзюдо
В рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане состоялись соревнования по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК.
"В течение дня в этом виде спорта были определены победители и призеры в 8 весовых категориях, а в программе 3×3 баскетбола состоялись матчи плей-офф", — говорится в сообщении.
Победители
Дзюдо, юноши:
–50 кг:
Саффохужа Сайфуллаев (Бухара)
Аброрбек Хошимов (г. Ташкент)
Рустамбек Совкидинов (Андижан)
Абдураззок Бурханов (Сурхандарья)
–55 кг:
Мухаммадкадир Шодмонов (Ташкентская область)
Хушнуд Султунов (Хорезм)
Хушнуд Бурханов (Самарканд)
Бехруз Холлиев (Кашкадарья)
–60 кг:
Улугбек Козибоев (Хорезм)
Абдурахмон Саъдуллаев (г. Ташкент)
Мухаммадкарим Носиров (г. Ташкент)
Дилшод Каримов (Бухара)
–66 кг:
Хамидулло Ярашев (г. Ташкент)
Равшан Раджабов (Бухара)
Сойиббек Жураев (Кашкадарья)
Махмудбек Темиров (Ташкентская область)
Девушки:
–40 кг:
Сарвиноз Нормуротова (Самарканд)
Захро Джураева (Бухара)
Хурсаной Тошпулатова (Ташкентская область)
Чарос Бозорова (Сырдарья)
–44 кг:
Алина Колючёва (Ташкентская область)
Хусния Умрзокова (Кашкадарья)
Угилой Умаралиева (г. Ташкент)
Камола Хасанова (Кашкадарья)
–48 кг:
Адиба Кенжаева (Самарканд)
Гульмира Халмурзаева (Джизак)
Махфира Рузибоева (Хорезм)
Муслима Абдукодирова (Наманган)
–52 кг:
Нигина Умрзокова (Самарканд)
Кумушбиби Эргашбоева (Хорезм)
Фотима Ахмадова (Сурхандарья)
Мухлиса Хасанова (Джизак)
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0