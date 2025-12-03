Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК.
"В течение дня в этом виде спорта были определены победители и призеры в 8 весовых категориях, а в программе 3×3 баскетбола состоялись матчи плей-офф", — говорится в сообщении.
Победители
Дзюдо, юноши:
–50 кг:
Саффохужа Сайфуллаев (Бухара)
Аброрбек Хошимов (г. Ташкент)
Рустамбек Совкидинов (Андижан)
Абдураззок Бурханов (Сурхандарья)
–55 кг:
Мухаммадкадир Шодмонов (Ташкентская область)
Хушнуд Султунов (Хорезм)
Хушнуд Бурханов (Самарканд)
Бехруз Холлиев (Кашкадарья)
–60 кг:
Улугбек Козибоев (Хорезм)
Абдурахмон Саъдуллаев (г. Ташкент)
Мухаммадкарим Носиров (г. Ташкент)
Дилшод Каримов (Бухара)
–66 кг:
Хамидулло Ярашев (г. Ташкент)
Равшан Раджабов (Бухара)
Сойиббек Жураев (Кашкадарья)
Махмудбек Темиров (Ташкентская область)
Девушки:
–40 кг:
Сарвиноз Нормуротова (Самарканд)
Захро Джураева (Бухара)
Хурсаной Тошпулатова (Ташкентская область)
Чарос Бозорова (Сырдарья)
–44 кг:
Алина Колючёва (Ташкентская область)
Хусния Умрзокова (Кашкадарья)
Угилой Умаралиева (г. Ташкент)
Камола Хасанова (Кашкадарья)
–48 кг:
Адиба Кенжаева (Самарканд)
Гульмира Халмурзаева (Джизак)
Махфира Рузибоева (Хорезм)
Муслима Абдукодирова (Наманган)
–52 кг:
Нигина Умрзокова (Самарканд)
Кумушбиби Эргашбоева (Хорезм)
Фотима Ахмадова (Сурхандарья)
Мухлиса Хасанова (Джизак)
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.