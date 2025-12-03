https://uz.sputniknews.ru/20251203/prezidentskaya-olimpiada-uzbekistan-53898162.html

Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо

Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо

Sputnik Узбекистан

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта. 03.12.2025, Sputnik Узбекистан

2025-12-03T09:45+0500

2025-12-03T09:45+0500

2025-12-03T10:24+0500

спорт

узбекистан

ташкент

спортивные соревнования

президент

олимпиада

юниоры

дзюдо

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53897766_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_875be38b874e9c9e9aaaf0c02f3b4bd5.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК. Победители Дзюдо, юноши: –55 кг: –60 кг: –66 кг: Девушки: –40 кг: –44 кг: –48 кг: –52 кг: Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, узбекистан, ташкент, спортивные соревнования, президент, олимпиада, юниоры, дзюдо