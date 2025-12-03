https://uz.sputniknews.ru/20251203/putin-rasskazal-chto-proizoydet-v-sluchae-esli-evropa-vdrug-nachnet-voynu-s-rossiey-53911770.html

Путин рассказал, что произойдет в случае, если Европа вдруг начнет войну с Россией

Глава РФ вышел к прессе после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, заявил президент России Владимир Путин журналистам после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Другие заявления российского лидера:Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.Глава РФ озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море, заявив, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.Президент России традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.

