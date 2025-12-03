Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251203/putin-rasskazal-chto-proizoydet-v-sluchae-esli-evropa-vdrug-nachnet-voynu-s-rossiey-53911770.html
Путин рассказал, что произойдет в случае, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Путин рассказал, что произойдет в случае, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Sputnik Узбекистан
Глава РФ вышел к прессе после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
2025-12-03T14:45+0500
2025-12-03T14:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
европа
владимир путин
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53911590_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_b8cf4ba1b8614a7b1cd9bb9add38bac2.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, заявил президент России Владимир Путин журналистам после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Другие заявления российского лидера:Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.Глава РФ озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море, заявив, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.Президент России традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.
россия
европа
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53911590_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_761c6b43a3554f2ddc62cd75d940505f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин европа война россия
владимир путин европа война россия

Путин рассказал, что произойдет в случае, если Европа вдруг начнет войну с Россией

14:45 03.12.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава РФ вышел к прессе после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, заявил президент России Владимир Путин журналистам после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", — сказал Путин журналистам.
Другие заявления российского лидера:
Красноармейску придавалось особое значение, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией;
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках ВС РФ;
украинской стороной Красноармейск всегда обозначался в качестве приоритета;
ВС РФ удобно продвигаться из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях;
Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных;
"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их (журналистов — прим.ред.) безопасность, но готовы будет провезти по всем кварталам Красноармейска", - сказал глава РФ.
определенная опасность в Красноармейске есть, но российские журналисты там продолжают работать;
украинские власти живут как будто в другом мире, занимаются решением других проблем, а не ситуацией в зоне боевых действий;
в Купянск-Узловой идут боевые действия, через несколько дней ВС РФ заберут и этот населенный пункт;
Вооруженные силы РФ контролируют целиком и правобережную, и левобережную части Купянска;
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске;
Россия действует на Украине "хирургическим способом", это не война в прямом смысле этого слова;
Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мира по Украине;
РФ не собирается воевать с Европой, но Россия готова к защите;
у Европы нет мирной повестки по Украине, они на стороне войны;
европейцев никто не отстранял от ведения переговоров, они сами отстранились;
Европа взяла на вооружение тезис нанесения стратегического поражения России и живет в этих иллюзиях;
все изменения, которые предлагает Европа по мирному урегулированию на Украине, направлены на то, чтобы заблокировать процесс;
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию;
Европа хочет обвинить Россию в сворачивании урегулирования по Украине;
Украина и ранее пыталась наносить удары по морским портам РФ, Россия отвечала эффективно.
Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.

"Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное", — сказал он.

Глава РФ озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море, заявив, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.
РФ рассмотрит ответные меры против помогающих Украине в атаках на суда;
Россия в ответ на атаки по судам РФ расширит номенклатуру ударов по портам и кораблям, которые заходят в украинские порты;
Киев занимается "выклянчиванием" денег, а не вопросами экономики.
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Президент России традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0