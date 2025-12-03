https://uz.sputniknews.ru/20251203/senat-oliy-majlisa-i-natsionalnaya-assambleya-vengrii-memorandum-53913742.html

Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании

Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба верхней палаты. Как отмечалось, Узбекистан и Венгрию объединяют узы дружбы, взаимного уважения и солидарности, сложившиеся на протяжении многих лет. Обе страны придерживаются таких общих ценностей, как приверженность демократическим реформам, обеспечение верховенства закона и усиление роли парламента. Подписанный Меморандум стал важным шагом для вывода этих отношений на новый уровень. В соответствии с документом будет институционально укрепляться сотрудничество между парламентами двух стран. Также будут созданы широкие возможности для последовательного и эффективного развития двусторонних отношений. Визиты парламентских делегаций будут осуществляться на принципах равенства и взаимных интересов. Предусмотрена также возможность поддержки совместных проектов совместно с международными организациями. Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште.

