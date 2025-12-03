https://uz.sputniknews.ru/20251203/senat-oliy-majlisa-i-natsionalnaya-assambleya-vengrii-memorandum-53913742.html
Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании
Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании
Sputnik Узбекистан
Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште
2025-12-03T16:18+0500
2025-12-03T16:18+0500
2025-12-03T16:18+0500
политика
парламент
узбекистан
венгрия
меморандум
подписание документов
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53912867_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_80f0f6f96eaa41d808aa6bfa46f839ab.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба верхней палаты. Как отмечалось, Узбекистан и Венгрию объединяют узы дружбы, взаимного уважения и солидарности, сложившиеся на протяжении многих лет. Обе страны придерживаются таких общих ценностей, как приверженность демократическим реформам, обеспечение верховенства закона и усиление роли парламента. Подписанный Меморандум стал важным шагом для вывода этих отношений на новый уровень. В соответствии с документом будет институционально укрепляться сотрудничество между парламентами двух стран. Также будут созданы широкие возможности для последовательного и эффективного развития двусторонних отношений. Визиты парламентских делегаций будут осуществляться на принципах равенства и взаимных интересов. Предусмотрена также возможность поддержки совместных проектов совместно с международными организациями. Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште.
https://uz.sputniknews.ru/20251203/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-prezidentom-vengrii--detali-peregovorov-53900386.html
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53912867_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e3d862c7eea5a17faa0835493cf3f060.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан венгрия сотрудничество парламент делегация будапешт
узбекистан венгрия сотрудничество парламент делегация будапешт
Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании
Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса и Национальная Ассамблея Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
"В Будапеште подписан Меморандум о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Национальной Ассамблеей Венгрии. Данный документ направлен на укрепление дружественных отношений между парламентами двух стран, дальнейшее развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии и взаимовыгодном партнерстве", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, Узбекистан и Венгрию объединяют узы дружбы, взаимного уважения и солидарности, сложившиеся на протяжении многих лет. Обе страны придерживаются таких общих ценностей, как приверженность демократическим реформам, обеспечение верховенства закона и усиление роли парламента. Подписанный Меморандум стал важным шагом для вывода этих отношений на новый уровень.
В соответствии с документом будет институционально укрепляться сотрудничество между парламентами двух стран. Также будут созданы широкие возможности для последовательного и эффективного развития двусторонних отношений.
"В частности, предусматривается налаживание тесного сотрудничества по обмену опытом в области конституционных реформ и законотворческого процесса, совершенствованию диалога между парламентом и гражданами, проведению регулярных консультаций парламентских комитетов, расширению деятельности групп дружбы и углублению взаимодействия между аппаратами парламентов", — говорится в сообщении.
Визиты парламентских делегаций будут осуществляться на принципах равенства и взаимных интересов. Предусмотрена также возможность поддержки совместных проектов совместно с международными организациями.
Парламентская делегация Узбекистана во главе Танзилой Нарбаевой 1–3 декабря находится в Будапеште.