Чем грозит Украине битва с танкерами

В безрассудной битве с нефтеналивными танкерами украинские пираты "вышли из тени", и безусловно повторят судьбу сомалийских коллег – будут физически уничтожены

Теракты диверсантов ВСУ/СБУ против гражданского судоходства в территориальных и международных водах – преступления без сроков давности. Оперативным и радикальным ответом России может стать лишение "неуправляемой" Украины выхода к морю.Президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил, что есть "радикальный способ" прекратить украинские пиратские атаки на танкеры в Черном море – "отрезать Украину от моря". За минувшую неделю ударными морскими дронами и БПЛА атакованы четыре танкера – под флагами России, Гамбии и Панамы.В Черном море 2 декабря украинский БПЛА-камикадзе "Лютый" (Ан-196) ударил по танкеру Midvolga под Российским флагом, в 80 милях от побережья Турции. Судно шло в Грузию с грузом подсолнечного масла.Танкер Virat под флагом Гамбии украинские морские дроны атаковали в 30 милях от берегов Турции 28 ноября (шел курсом в Новороссийск). В этот же день в 28 милях от территориальных вод Турции атакован танкер Kairos под тем же флагом. Украинские диверсанты признались в совершении ударов по "теневому флоту" с безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby.Ранее в пяти милях от побережья Сенегала был атакован турецкий танкер Mersin под флагом Панамы – 27 ноября за 15 минут до полуночи прогремели четыре внешних взрыва, судно погрузилось в воду до палубы. Танкер пострадал потому, что якобы перевозил нефть из России.Немногим по сути отличается атака с применением БЭК в морском порту Новороссийска утром 29 ноября: выведено из строя причальное устройство международного "Каспийского трубопроводного консорциума", который объединяет предприятия ТЭК из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.По счастливому стечению обстоятельств люди не пострадали, пожары потушены, танкеры остались на плаву. Virat и Kairos отбуксированы в турецкий порт Тюркели. И все же теракты вызвали большой международный резонанс. МИД России назвал их попытками срыва мирных переговоров.Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может оправдать нападения на свою исключительную экономическую зону, "угрожающие судоходству, жизни и безопасности". Турция 2 декабря передала решительную реакцию спецслужбам Украины.Остро отреагировала даже далекая от Черного моря Эстония. После диверсий ВСУ эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна на всякий случай предостерег Украину от нанесения ударов по танкерам в Балтийском море, даже если они связаны с Россией, ведь "это может привести к эскалации".Натовские уши и рогаУкраинскую битву с танкерами публично не поддержала ни одна страна НАТО, хотя некоторые точно сопричастны. Технологически сложные диверсии на большом удалении от базы в Одессе невозможны без разведывательной и навигационной помощи западных спецслужб. Аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру считает высокой вероятность участия в атаках на танкеры специалистов Британии, Франции, Германии. Даже в Черном море оперативные возможности 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины гораздо скромнее натовских, не говоря уже об океанских просторах близ Африки.Украинские издания транслируют избыточное восхищение ударным потенциалом "Лютого". Однако американские специалисты 2 декабря констатировали: для атаки движущихся целей дронами на расстоянии свыше 150 км необходим "тип динамического наведения с человеком в контуре управления, а такими возможностями Украина не располагает".Беспилотный дрон-камикадзе "Лютый" (Ан-196) увеличенной дальности – это конструктор зарубежных узлов и агрегатов: немецкий двигатель Hirth F-23, западные электронные платы и элементы управления, система машинного зрения Skynode S. Неслучайно "Лютый" выглядит клоном турецкого дрона типа Bayraktar, исконно украинская в нем – лишь фанера.Собственно, морские дроны ВСУ – закамуфлированные модификации западных изделий (американские, британские, французские) с натовской системой управления и навигации. Технологическими донорами для ВСУ еще в 2022 году стали американские дроны UUV MANTAS T-12. "Украинские" БЭКи не могут утаить, к примеру, австрийский двигатель Rotax, спутниковую антенну Starlink, софт управления с открытым кодом ArduPilot и много чего еще из натовских конюшен.Вопреки демагогическим утверждениям The Financial Times, отчаянные теракты на море проигравших войну на земле и в небе не могут быть "стратегическим сдвигом. И когда президент РФ Владимир Путин заявляет о расширении российских ударов по украинским портам и иностранным судам, в них заходящим, он имеет ввиду невидимых помощников ВСУ из стран НАТО.Ракетным ударом 1 декабря уничтожена тайная натовская база эксплуатации БЭК в Овидиополе близ Одессы – вместе с группой британских и французских военных специалистов. Разумеется, эти "священные коровы" получили по рогам не в первый и не в последний раз.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

