Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Какая еда может вызвать ночные кошмары — врач
Sputnik Узбекистан
Какая еда может вызвать ночные кошмары — врач

Тяжелые для переваривания продукты создают дополнительную нагрузку на организм, что отражается на содержании сновидений.
Пища, обладающая свойствами стимуляторов, может вызывать ночные кошмары, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нейрофизиолога Райбел Викс.
Специалист пояснила, что тяжелые для переваривания продукты создают дополнительную нагрузку на организм, что отражается на содержании сновидений. Кроме того, некоторые и продукты содержат стимулирующие вещества, влияющие на активность мозга во время сна.
В связи с этим Викс рекомендует отказаться перед сном от шоколада, картофеля фри, макаронных изделий, сыра и красного мяса.
Качество ночного отдыха, по ее словам, также ухудшают кофеин и алкоголь.
Как альтернативу специалист, советует употреблять на ужин овощи, фрукты и травяной чай.
