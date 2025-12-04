В Ташкенте для борьбы с пробками будут использовать ИИ и создадут единый центр
12:15 04.12.2025 (обновлено: 12:34 04.12.2025)
Нагрузка на основные транспортные магистрали столицы республики за последние годы увеличилась вдвое, а пробки в 7-8 баллов стали обычным явлением. Доля использования общественного транспорта по-прежнему уступает по объему поездкам на личных автомобилях.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Ташкенте для сокращения автомобильных пробок будут использовать ИИ. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию управления транспортом и предотвращению пробок в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Как отмечалось, несмотря на значительную работу по развитию общественного транспорта, проведенную в столице, рост населения и количества транспортных средств, а также экономические процессы в городе резко увеличивают нагрузку на дорожную инфраструктуру.
В мировой практике в качестве наиболее эффективного метода управления дорожным движением широко применяют интеллектуальную транспортную систему (ITS). Благодаря ей, контроль, анализ и планирование движения в городах осуществляют централизованно и в режиме реального времени.
"В ходе презентации было предложено создать Ташкенте единый центр по организации дорожного движения для внедрения подобной системы. Центр будет заниматься анализом и моделированием транспортных и пешеходных потоков, внедрением и управлением интеллектуальной транспортной системой, разработкой и реализацией транспортного и мастер-плана и каркаса, организацией городских парковок, развитием инфраструктуры для зарядки электромобилей и стимулированием использования средств индивидуальной мобильности", — говорится в сообщении.
Центр выступает оператором ITS. Эта платформа будет анализировать, в том числе с использованием искусственного интеллекта, данные, собранные с камер, датчиков и GPS-устройств, вести статистику и прогнозировать пробки, оптимизировать маршруты, адаптивно менять фазы светофоров и вызывать экстренные службы в случае ДТП.
"В результате внедрения системы ожидается сокращение среднего времени пребывания в пути и увеличение скорости прибытия экстренных служб на место ДТП, а также уменьшение количества пробок и аварий на основных магистралях", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев одобрил предложения и поручил запустить пилотный проект уже в этом году, расширить его в последующие годы и интегрировать в регионы к 2030 году.