В Ташкенте для борьбы с пробками будут использовать ИИ и создадут единый центр

В столице республики создадут единый центр по организации дорожного движения для контроля, анализа и планирования в режиме реального времени. Пилотный проект запустят уже в этом году

2025-12-04T12:15+0500

2025-12-04T12:15+0500

2025-12-04T12:34+0500

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Ташкенте для сокращения автомобильных пробок будут использовать ИИ. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию управления транспортом и предотвращению пробок в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, несмотря на значительную работу по развитию общественного транспорта, проведенную в столице, рост населения и количества транспортных средств, а также экономические процессы в городе резко увеличивают нагрузку на дорожную инфраструктуру. Нагрузка на основные транспортные магистрали за последние годы увеличилась вдвое, а пробки в 7-8 баллов стали обычным явлением. Доля использования общественного транспорта по-прежнему уступает по объему поездкам на личных автомобилях. Все это также негативно влияет на экологическую обстановку. В мировой практике в качестве наиболее эффективного метода управления дорожным движением широко применяют интеллектуальную транспортную систему (ITS). Благодаря ей, контроль, анализ и планирование движения в городах осуществляют централизованно и в режиме реального времени. Центр выступает оператором ITS. Эта платформа будет анализировать, в том числе с использованием искусственного интеллекта, данные, собранные с камер, датчиков и GPS-устройств, вести статистику и прогнозировать пробки, оптимизировать маршруты, адаптивно менять фазы светофоров и вызывать экстренные службы в случае ДТП. Шавкат Мирзиёев одобрил предложения и поручил запустить пилотный проект уже в этом году, расширить его в последующие годы и интегрировать в регионы к 2030 году.

