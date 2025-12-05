https://uz.sputniknews.ru/20251205/prezident-oboznachil-mery-po-razvitiyu-syrdarinskoy-oblasti-53955251.html

Президент назвал главные шаги для развития Сырдарьинской области

Президент назвал главные шаги для развития Сырдарьинской области

В ближайшие годы в регион планируется привлечь в общей сложности $3 млрд инвестиций, довести объем экспорта до $500 млн и создать 185 тысяч новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Сырдарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В начале заседания глава государства особо отметил, что за восемь лет в Сырдарьинскую область было привлечено $4 млрд инвестиций. За этот период введены в эксплуатацию 187 крупных производственных мощностей, создано 120 тысяч новых рабочих мест. Освоено производство около 50 видов новой продукции. В результате объем промышленного производства вырос с 4 трлн до 25 трлн сумов.Президент поставил перед главой региона конкретные задачи по дальнейшему развитию Сырдарьи. В частности, подчеркнута необходимость в ближайшие годы обеспечить привлечение в область в общей сложности $3 млрд инвестиций, довести объем экспорта до $500 млн и создать 185 тысяч новых рабочих мест.На заседании были рассмотрен ряд вопросов по развитию области. Дальнейшее развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства в регионе, а также улучшение инфраструктурыЗа последние годы в сотрудничестве с китайскими инвесторами в области введено в строй 31 предприятие общей стоимостью 500 миллионов долларов, на которых 5 тысяч жителей трудятся на высокодоходных рабочих местах. Совместно с китайскими партнерами активно продолжается работа еще по 40 проектам на сумму 700 миллионов долларов.За счет включения участков городов Янгиера, Гулистана и Ширина, а также Сырдарьинского, Баяутского, Гулистанского, Мирзаабадского, Акалтынского и Хавастского районов площадь Сырдарьинской свободной промышленной зоны расширена на 1 080 гектаров. Хокимам области и районов было указано на важность начала реализации на новых площадях проектов общей стоимостью не менее $4 млрд.Глава государства поручил тщательно просчитать эффективность проектов и подготовить их презентации для инвесторов, а также направить делегацию в составе хокимов Сырдарьи, Баяута, Гулистана, Мирзаабада, Акалтына, Хаваста, а также городов Янгиера, Гулистана и Ширина в КНР.Поставлена задача наладить прямое сотрудничество с провинциями Цзянсу, Шаньдун и Гуандун Китая в сфере строительных материалов, с городом Тяньцзинь — в химической промышленности, с провинцией Фуцзянь и специальным административным районом Гонконг — в электротехнике, с регионами Шаньдун и Синьцзян — в легкой промышленности, с городом Шанхаем и провинцией Цзянси — в фармацевтической отрасли.Также предусмотрено создание в городе Гулистане торгово-промышленной зоны "Узбекистан – Шанхайская организация сотрудничества" с не менее чем 5 тысячами рабочих мест. Объекты на этой территории будут предлагаться предпринимателям как готовые проекты на условиях промышленной ипотеки или лизинга.Отмечено, что в процессе поэтапного вывода промышленных предприятий за пределы города Ташкента свободные участки Сырдарьинской СЭЗ создают большие возможности для размещения существующих мощностей. Предпринимателям, намеренным перенести свои предприятия из столицы в Сырдарьинскую область, земельные участки в промзоне будут предоставляться по упрощенному порядку и на льготных условиях, им будут выделены льготные кредиты до 10 млрд сумов, а при перевозке сырья по железной дороге будут применяться сниженные тарифы.Развитие предпринимательства и сервисной инфраструктурыВ 2026 году планируется направить 1,5 трлн сумов на улучшение инфраструктуры области и 10 трлн сумов – на реализацию предпринимательских проектов. Из этой суммы 753 млрд сумов впервые будут выделены в распоряжение областного и районных бюджетов Сырдарьи для улучшения условий в махаллях.Президент подчеркнул, что для внедрения новых подходов и эффективных решений в сфере обеспечения занятости населения и сокращения бедности крайне важно постоянно изучать и перенимать практический опыт.В этих целях было поручено организовать стажировку первых заместителей хокимов 11 районов в Международном центре по борьбе с бедностью в Пекине, а также направить 50 молодых сырдарьинцев на обучение в Пекине на курсы технического обслуживания автомобилей.Кроме того, поручено организовать при Гулистанском университете центр профессионального обучения по китайской программе "Мастерская Лу Бань", а на базе медицинского техникума в Сырдарьинском районе — создать совместно с Китаем вуз по фармацевтическим технологиям.Развитие сельского хозяйстваВ следующем году в Баяутском районе начнется строительство водохранилища "Султонховуз" вместимостью 100 млн кубометров. Благодаря этому станет возможным получать урожай дважды в год на 110 тысячах гектаров земли в Баяутском, Гулистанском, Сайхунабадском, Сырдарьинском и Мирзаабадском районах.На совещании также было уделено особое внимание инициативам, направленным на повышение качества жизни населения и улучшение условий ведения бизнеса.Поручено приступить к реконструкции 37-километрового участка автодороги А-373, проходящего через Сайхунабадский и Гулистанский районы, расширив ее до шести полос. Запланировано покрытие цементобетоном 67 километров дорог в 18 махаллях Баяутского, Гулистанского, Хавастского, Мирзаабадского, Сырдарьинского и Сайхунабадского районов.В ходе заседания были заслушаны отчеты ответственных лиц, мнения и предложения участников. На этом глава нашего государства завершил поездку в регион и вернулся в Ташкент.

