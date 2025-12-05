https://uz.sputniknews.ru/20251205/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-nedelyu-dva-naselennyx-punkta-dnr-53971100.html

Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в ДНР — Минобороны

В зоне действий " Южной" группировки войск ВСУ потеряли боевые бронированные машины западного производства, автомобили и орудия полевой артиллерии.

2025-12-05T15:12+0500

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Российские войска освободили Безымянное и Кленовое в Донецкой Народной Республике. В зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ за неделю потеряли более 1 085 военных и 22 боевые бронемашины, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

