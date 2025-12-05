https://uz.sputniknews.ru/20251205/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-nedelyu-dva-naselennyx-punkta-dnr-53971100.html
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в ДНР — Минобороны
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в ДНР — Минобороны
Sputnik Узбекистан
В зоне действий " Южной" группировки войск ВСУ потеряли боевые бронированные машины западного производства, автомобили и орудия полевой артиллерии.
2025-12-05T15:12+0500
2025-12-05T15:12+0500
2025-12-05T15:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
безопасность
всу
минобороны рф
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972340_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_f9094ebe8a76a6c611c7b034e581f2ed.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Российские войска освободили Безымянное и Кленовое в Донецкой Народной Республике. В зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ за неделю потеряли более 1 085 военных и 22 боевые бронемашины, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e593cc40c1472a53f835952d5bb125.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минобороны россия украина спецоперация сво южная группировка
минобороны россия украина спецоперация сво южная группировка
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в ДНР — Минобороны
15:12 05.12.2025 (обновлено: 15:38 05.12.2025)
В зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ потеряли боевые бронированные машины западного производства, автомобили и орудия полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Российские войска освободили Безымянное и Кленовое в Донецкой Народной Республике. В зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ за неделю потеряли более 1 085 военных и 22 боевые бронемашины, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Безымянное и Клиновое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", — говорится в сводке.
Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.