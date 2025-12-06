https://uz.sputniknews.ru/20251206/tashkent-konniy-parad-posvyaschennyy-dnyu-konstitutsii-53995076.html

В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню Конституции — фото

Участники торжественного шествия при полной амуниции прошли вдоль проспекта Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественном шествии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии прошли вдоль проспекта Амира Темура.Яркое шествие, символизирующее национальное единство и патриотизм, подарило жителям и гостям столицы праздничное настроение и незабываемые впечатления.

