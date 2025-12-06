В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню Конституции — фото
16:55 06.12.2025 (обновлено: 17:31 06.12.2025)
© SputnikВ Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан,.
© Sputnik
Участники торжественного шествия при полной амуниции прошли вдоль проспекта Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественном шествии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.
© SputnikВ Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан
При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии прошли вдоль проспекта Амира Темура.
Яркое шествие, символизирующее национальное единство и патриотизм, подарило жителям и гостям столицы праздничное настроение и незабываемые впечатления.
