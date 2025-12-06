Узбекистан
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню Конституции — фото
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню Конституции — фото
Sputnik Узбекистан
Участники торжественного шествия при полной амуниции прошли вдоль проспекта Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественном шествии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии прошли вдоль проспекта Амира Темура.Яркое шествие, символизирующее национальное единство и патриотизм, подарило жителям и гостям столицы праздничное настроение и незабываемые впечатления.
Новости
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню Конституции — фото

16:55 06.12.2025 (обновлено: 17:31 06.12.2025)
© Sputnik
Подписаться
Участники торжественного шествия при полной амуниции прошли вдоль проспекта Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 33-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественном шествии приняли участие лошади конного эскадрона Национальной гвардии и других силовых структур, а также военный оркестр.
При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии прошли вдоль проспекта Амира Темура.
Яркое шествие, символизирующее национальное единство и патриотизм, подарило жителям и гостям столицы праздничное настроение и незабываемые впечатления.
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео
26 августа 2023, 20:59
