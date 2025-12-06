https://uz.sputniknews.ru/20251206/zolotovalyutnye-rezervy-uzbekistana-obnovili-rekord-prevysiv-61-mlrd-53994518.html
Золотовалютные резервы Узбекистана обновили рекорд, превысив $61 млрд
На фоне роста мировых цен на золото золотовалютные резервы Узбекистана с начала года значительно увеличились. По состоянию на 1 декабря общая стоимость международных активов достигла $61,23 млрд — это рекордный показатель за всю историю республики.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Золотовалютные резервы Узбекистана к 1 декабря 2025 года достигли $61,23 млрд увеличившись за ноябрь почти на $1,9 млрд, а с начала года — на $20 млрд. Это следует из данных Центрального банка.В ноябре этого года резервы составляли $59,3 млрд. Это на $4,3 млрд больше, чем месяцем ранее. Стоит отметить, что показатель в $61,23 млрд является максимальным за все время ведения статистики.Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота на мировых рынках. По оценке Центробанка, повышение цены с $4013,2 до $4159,4 за унцию добавило резервам около $1,8 млрд (в октябре — $2,5 млрд).Физический объем драгоценного металла увеличился в ноябре на 310 тысяч тройских унций — до 12,23 млн тройских унций (380,4 тонны). Несмотря на это, с начала года запасы металла сократились примерно на 2,1 тонны.Стоимость золотого запаса на фоне роста цены увеличилась на $3 млрд и достигла исторического максимума — $50,86 млрд. Таким образом на золото приходится около 83% всех резервов республики.В течение ноября валютная часть резервов снизилась на 1,1 млрд — до $9,8 млрд.Объем ценных бумаг вырос на 503,3 млн — до $1,53 млрд.
17:20 06.12.2025
