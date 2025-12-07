Китайская компания запустила в Сурхандарьинской области проект на $96 млн

https://uz.sputniknews.ru/20251207/kitayskaya-kompaniya-zapustila-v-surxandarinskoy-oblasti-proekt-na-96-mln-54004520.html
В результате реализации проекта планируют создать 300 постоянных рабочих мест и довести годовой объем экспорта до $12 млн
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Термезском районе Сурхандарьинской области стартовал масштабный проект по выращиванию и глубокой переработке хлопка-сырца на площади 3 000 гектаров с применением технологии капельного орошения, сообщила пресс-служба хокимията региона.Проект реализует специально созданное для этого ООО Huamian Taifeng Termez LLC, учредителем которого является Anhui Wende Holding Group — одна из ведущих китайских компаний, реализующих масштабные проекты в агропромышленном комплексе Центральной Азии.Соответствующей договоренности стороны достигли в октябре текущего года. Локацией для осуществления проекта выбрали отдаленную махаллю Гулбахор Термезского района.
