https://uz.sputniknews.ru/20251207/v-pakistane-mogut-poyavitsya-massiv-i-park-novyy-uzbekistan-54005565.html

В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”

В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”

Sputnik Узбекистан

Пакистанская сторона намерена изучить опыт Узбекистана в градостроительстве привлечь строительные компании республики к проектам на своей территории

2025-12-07T13:30+0500

2025-12-07T13:30+0500

2025-12-07T14:55+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”. Об этом шла речь в ходе встречи генерального менеджера пакистанской компании "Habib Rafiq Pvt. Ltd" Аслама Малика с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает ИА "Дунё".Пакистанская сторона отметила, что реформы в Узбекистане, создают благоприятные условия для иностранных инвесторов, особенно в сферах строительства и инфраструктуры. Новые возможности для ведения бизнеса, упрощение административных процедур, расширение гарантий и льгот для предпринимателей уже дают практические результаты.Он рассказал о крупном девелоперском проекте "Capital Smart City", который реализуют на площади 2800 гектаров неподалеку от Исламабада. В его рамках строят жилые дома, школы, детские сады, спортивные объекты, современные зоны отдыха и парки. Кроме того, идет строительство технологического городка "Silicon Village", который станет аналогом Силиконовой долины в США.

https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-neftegaz-50504428.html

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пакистан узбекистан градостроительство проекты