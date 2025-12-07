https://uz.sputniknews.ru/20251207/v-pakistane-mogut-poyavitsya-massiv-i-park-novyy-uzbekistan-54005565.html
В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”
Пакистанская сторона намерена изучить опыт Узбекистана в градостроительстве привлечь строительные компании республики к проектам на своей территории
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”. Об этом шла речь в ходе встречи генерального менеджера пакистанской компании "Habib Rafiq Pvt. Ltd" Аслама Малика с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает ИА "Дунё".Пакистанская сторона отметила, что реформы в Узбекистане, создают благоприятные условия для иностранных инвесторов, особенно в сферах строительства и инфраструктуры. Новые возможности для ведения бизнеса, упрощение административных процедур, расширение гарантий и льгот для предпринимателей уже дают практические результаты.Он рассказал о крупном девелоперском проекте "Capital Smart City", который реализуют на площади 2800 гектаров неподалеку от Исламабада. В его рамках строят жилые дома, школы, детские сады, спортивные объекты, современные зоны отдыха и парки. Кроме того, идет строительство технологического городка "Silicon Village", который станет аналогом Силиконовой долины в США.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
В Пакистане могут появиться массив и парк "Новый Узбекистан”. Об этом шла речь в ходе встречи генерального менеджера пакистанской компании "Habib Rafiq Pvt. Ltd" Аслама Малика с Послом Узбекистана Алишером Тухтаевым, сообщает
ИА "Дунё".
Пакистанская сторона отметила, что реформы в Узбекистане, создают благоприятные условия для иностранных инвесторов, особенно в сферах строительства и инфраструктуры. Новые возможности для ведения бизнеса, упрощение административных процедур, расширение гарантий и льгот для предпринимателей уже дают практические результаты.
"Мы хорошо осведомлены об изменениях в строительной отрасли Узбекистана. В последние годы страна накопила большой опыт в развитии инфраструктуры, обеспечении населения комфортным жильем и строительстве новых городов. Нам интересно изучить опыт Узбекистана в градостроительстве и участвовать в проектах. Кроме того, мы приглашаем узбекские строительные компании к участию в проектах в Пакистане", — сказал Аслам Малик.
Он рассказал о крупном девелоперском проекте "Capital Smart City", который реализуют на площади 2800 гектаров неподалеку от Исламабада. В его рамках строят жилые дома, школы, детские сады, спортивные объекты, современные зоны отдыха и парки. Кроме того, идет строительство технологического городка "Silicon Village", который станет аналогом Силиконовой долины в США.
“Генеральный менеджер компании также высказал предложения о строительстве на территории "Capital Smart City" массива и парка "Новый Узбекистан", участии компании в проектах "Новый Узбекистан" и "Новый Ташкент", организации визита руководства компании в Узбекистан, а также привлечении крупных узбекских строительных компаний к проектам в Пакистане", — говорится в сообщении.