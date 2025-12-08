https://uz.sputniknews.ru/20251208/eaeu--unifitsirovannye-pravila-markirovki-otdelnyx-vidov-produktsii-54018135.html
В странах ЕАЭС установят унифицированные правила маркировки отдельных видов продукции
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия приняла целый пакет принципиальных решений, направленных на обеспечение одной из базовых свобод Союза
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии решил установить унифицированные правила маркировки отдельных видов пищевой и косметической продукции в странах ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В основе принятых решений — комплекс инициативных предложений государств Союза.В соответствии с принятыми документами государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. При этом, они должны уведомить об этом ЕЭК не позднее, чем за 6 месяцев до начала соответствующих мероприятий.Таким образом, во всех случаях в каждой из стран будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями, добавила пресс-служба Комиссии.
"Комиссия приняла целый пакет принципиальных решений, направленных на обеспечение одной из базовых свобод ЕАЭС. Благодаря достигнутым договоренностям удастся обеспечить условия для беспрепятственного движения широкой номенклатуры товаров по территории Союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке", – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Таким образом, во всех случаях в каждой из стран будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями, добавила пресс-служба Комиссии.