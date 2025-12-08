https://uz.sputniknews.ru/20251208/eaeu--unifitsirovannye-pravila-markirovki-otdelnyx-vidov-produktsii-54018135.html

В странах ЕАЭС установят унифицированные правила маркировки отдельных видов продукции

В странах ЕАЭС установят унифицированные правила маркировки отдельных видов продукции

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия приняла целый пакет принципиальных решений, направленных на обеспечение одной из базовых свобод Союза

2025-12-08T17:30+0500

2025-12-08T17:30+0500

2025-12-08T17:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

маркировка

цифровизация

товары

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/02/15102724_0:0:2897:1629_1920x0_80_0_0_b18164d6f79c855b98562237fb2a9383.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии решил установить унифицированные правила маркировки отдельных видов пищевой и косметической продукции в странах ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В основе принятых решений — комплекс инициативных предложений государств Союза.В соответствии с принятыми документами государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. При этом, они должны уведомить об этом ЕЭК не позднее, чем за 6 месяцев до начала соответствующих мероприятий.Таким образом, во всех случаях в каждой из стран будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями, добавила пресс-служба Комиссии.

https://uz.sputniknews.ru/20251207/eek-odobrila-subsidirovanie-dvux-novyx-kooperatsionnyx-proektov-v-eaes-54003339.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс правила маркировка продукция