Группа журналистов из разных стран посетила парк Победы в Ташкенте

Участники конференции масс-медиа российских соотечественников —представители русскоязычных СМИ — возложили цветы, почтили память павших и отметили, насколько трепетно в республике сохраняют историческое наследие

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Участники конференции масс-медиа российских соотечественников, организованной в Ташкенте, после двух насыщенных дней встреч и дискуссий посетили парк Победы — мемориальный комплекс, посвященный подвигу узбекского народа в годы Второй мировой войны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Экскурсия по мемориалу стала для представителей русскоязычных СМИ глубоким эмоциональным опытом. Журналисты увидели экспозиции, раскрывающие роль Узбекистана как республики-госпиталя, места, принявшего сотни тысяч эвакуированных. Они возложили цветы, почтили память павших и отметили, насколько трепетно в стране сохраняют историческое наследие.После посещения мемориала группа направилась в Русский культурный центр. Здесь гостям рассказали о культурных проектах, работе творческих коллективов и сохранении языкового и фольклорного наследия.Культурная программа стала продолжением содержательной конференции, посвященной искусственному интеллекту в журналистике. Она объединила свыше 60 представителей русскоязычных СМИ, работающих в разных странах. С мастер-классами выступили заслуженный журналист России Галина Сапожникова, говорившая об авторской журналистике как новой элите медиа, а также телеведущая Арина Шарапова и актер Иван Забелин, представившие практические занятия по удержанию внимания аудитории и работе с публичной речью.Отдельным блоком стали выступления специалистов по медиатехнологиям, которые обсуждали влияние искусственного интеллекта на редакционные процессы и новые форматы контента.

