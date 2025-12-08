https://uz.sputniknews.ru/20251208/pa-odkb-predupredila-ob-opasnosti-dalneyshey-eskalatsii-napryajennosti-v-mire-54021148.html

ПА ОДКБ предупредила об опасности дальнейшей эскалации напряженности в мире

В Москве проходит совместное заседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран могут спровоцировать противостояние глобального масштаба, заявили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.В Москве проходит совместное заседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.Участники обсуждают вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.В заседании участвуют парламентские делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Ирана.Как отмечается, построение архитектуры неделимой евразийской безопасности приобретает особое значение в условиях становления многополярного мира и обострения различных угроз.Совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ проходит на площадке Госдумы в Москве. Его проводит председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он озвучил приоритеты российского председательства в ОДКБ, представленные президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Организации в Бишкеке, отметил важность выработки общих подходов равной и неделимой безопасности в Евразии и законодательного обеспечения приоритетов России, включенных в проект новой программы законодательства ПА ОДКБ.Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко подчеркнул, что мир и безопасность — самые важные ценности для человека независимо от места его проживания.По его словам, единственной альтернативой для человечества являются честный и открытый диалог, выработка механизмов и гарантий коллективной безопасности, формирование мироустройства при непосредственном участии глобального большинства.Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов подчеркнул, что одна из приоритетных задач ПА ОДКБ — укрепление межпарламентского сотрудничества во благо народов стран Организации Договора о коллективной безопасности.По словам Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода, Парламентская Ассамблея ОДКБ "обладает уникальным законотворческим потенциалом для формирования единого правового пространства коллективной безопасности", и парламентарии Таджикистана готовы активно участвовать в реализации новой программы модельного законодательства ПА ОДКБ.Представитель Комиссии по безопасности и внешней политике Парламента Ирана Азизи Ибрахим заявил, что Парламентская Ассамблея ОДКБ должна сыграть значительную роль в новой системе международных отношений.До начала заседания главы парламентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Участники церемонии отметили значимость сохранения исторической памяти и подчеркнули, что уважение к подвигу погибших воинов остается объединяющей ценностью для всех стран ОДКБ.

