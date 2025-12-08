ПА ОДКБ предупредила об опасности дальнейшей эскалации напряженности в мире
© Пресс-служба Государственной Думы РФЗаседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Подписаться
В Москве проходит совместное заседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Дальнейшая эскалация напряженности в мире, силовое давление и вмешательство во внутренние дела суверенных стран могут спровоцировать противостояние глобального масштаба, заявили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве проходит совместное заседание Совета и восемнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Участники обсуждают вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
В заседании участвуют парламентские делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Ирана.
"Напоминаем о тяготах предыдущих мировых войн, принесших человечеству невосполнимые потери, страдания и разрушения, и отмечаем опасность дальнейшей эскалации международной напряженности, силового давления и иных форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, способных спровоцировать противостояние глобального масштаба", — говорится в заявлении.
Как отмечается, построение архитектуры неделимой евразийской безопасности приобретает особое значение в условиях становления многополярного мира и обострения различных угроз.
"Выражаем неизменную и твердую приверженность продвижению политики добрососедства и мирного сосуществования государств при должном учете национальных интересов друг друга, совместному поиску решений по преодолению межгосударственных конфликтов и споров политико-дипломатическими средствами", — подчеркивается в заявлении.
Совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ проходит на площадке Госдумы в Москве. Его проводит председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он озвучил приоритеты российского председательства в ОДКБ, представленные президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Организации в Бишкеке, отметил важность выработки общих подходов равной и неделимой безопасности в Евразии и законодательного обеспечения приоритетов России, включенных в проект новой программы законодательства ПА ОДКБ.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко подчеркнул, что мир и безопасность — самые важные ценности для человека независимо от места его проживания.
"На смену европейской модели безопасности приходит евразийская с новым поколением организаций. Именно в Евразии глубже понимают принципы справедливости и равноправия, в полной мере осознают важность неделимости безопасности, невмешательства во внутренние дела других стран", — сказал белорусский спикер.
По его словам, единственной альтернативой для человечества являются честный и открытый диалог, выработка механизмов и гарантий коллективной безопасности, формирование мироустройства при непосредственном участии глобального большинства.
Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов подчеркнул, что одна из приоритетных задач ПА ОДКБ — укрепление межпарламентского сотрудничества во благо народов стран Организации Договора о коллективной безопасности.
"По предложению Президента Касым-Жомарта Токаева ведется активная работа по приданию Парламентской Ассамблее ОДКБ самостоятельного правового статуса. Готовится соответствующее соглашение. Надеемся, что его подписание состоится в следующем году, когда мы будем отмечать 20-летие Ассамблеи", — сказал Кошанов.
По словам Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода, Парламентская Ассамблея ОДКБ "обладает уникальным законотворческим потенциалом для формирования единого правового пространства коллективной безопасности", и парламентарии Таджикистана готовы активно участвовать в реализации новой программы модельного законодательства ПА ОДКБ.
"Деятельность наших депутатов наряду с коллегами в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ в первую очередь направлена на создание эффективных инструментов противодействия различным угрозам современного мира. Организация рассматривается нами как один из важных механизмов обеспечения безопасности и сохранения стабильности в регионе", — подчеркнул Идизода.
Представитель Комиссии по безопасности и внешней политике Парламента Ирана Азизи Ибрахим заявил, что Парламентская Ассамблея ОДКБ должна сыграть значительную роль в новой системе международных отношений.
"Растущая значимость парламентского измерения системы международных отношений проявляется в укреплении факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития на всем географическом пространстве. Парламенты, используя свои законодательные и контрольные полномочия, а также политические механизмы парламентского взаимодействия, активно содействуют проведению необходимых реформ. Парламентская Ассамблея ОДКБ успешно продвигает новые форматы сотрудничества в сфере коллективной безопасности", — отметил иранский парламентарий.
До начала заседания главы парламентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Участники церемонии отметили значимость сохранения исторической памяти и подчеркнули, что уважение к подвигу погибших воинов остается объединяющей ценностью для всех стран ОДКБ.