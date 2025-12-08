Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251208/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novodanilovku-v-zaporojskoy-oblasti-i-chervonnoe-v-dnr-54018703.html
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и “Юг”
2025-12-08T16:00+0500
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская армия освободила Новоданиловку в Запорожской области и Червонное в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Контроль над Новоданиловкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Днепр”.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области.Противник потерял:Контроль над населенным пунктом Червонное установили подразделения “Южной” группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.Потери ВСУ составили:
16:00 08.12.2025
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и “Юг”.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская армия освободила Новоданиловку в Запорожской области и Червонное в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Контроль над Новоданиловкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Днепр”.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
Противник потерял:
до 40 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
13 автомобилей;
две станции радиоэлектронной борьбы;
артиллерийское орудие;
склад горючего.
Контроль над населенным пунктом Червонное установили подразделения “Южной” группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ составили:
свыше 145 военнослужащих;
три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США;
12 пикапов;
два артиллерийских орудия;
станция радиоэлектронной борьбы;
пять складов боеприпасов и материальных средств.
0