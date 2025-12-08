https://uz.sputniknews.ru/20251208/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novodanilovku-v-zaporojskoy-oblasti-i-chervonnoe-v-dnr-54018703.html

Российские бойцы освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червонное в ДНР

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и “Юг”

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская армия освободила Новоданиловку в Запорожской области и Червонное в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Контроль над Новоданиловкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Днепр”.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области.Противник потерял:Контроль над населенным пунктом Червонное установили подразделения “Южной” группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.Потери ВСУ составили:

