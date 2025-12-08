https://uz.sputniknews.ru/20251208/uzbekistan-postavku-zerna-iz-kazaxstana-v-afganistan-54014457.html
Узбекистан наращивает поставки зерна из Казахстана в Афганистан по жд
Достигнутые договоренности позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок РУз и других стран.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойных поставках казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистана по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Как отмечается, накануне в Ташкенте на стыковом пункте "Сарыагаш" представители властей и жд компаний двух стран обсудили двустороннее взаимодействие.В частности, стороны договорились увеличить обмен поездами до 35 пар в сутки, а также обеспечить прием узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и 5 составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно.За 11 месяцев 2025-го объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28, 5 млн тонн, увеличившись на 4 млн тонн или 16% по сравнению с годом ранее. Высокий рост демонстрирует перевозка зерна — 5,6 млн тонн (32%), добавили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойных поставках казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистана по железной дороге, сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Как отмечается, накануне в Ташкенте на стыковом пункте "Сарыагаш" представители властей и жд компаний двух стран обсудили двустороннее взаимодействие.
"В ходе переговоров стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов по направлению через Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан", — говорится в сообщении.
В частности, стороны договорились увеличить обмен поездами до 35 пар в сутки, а также обеспечить прием узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и 5 составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно.
"Принятые договоренности позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран", — говорится в сообщении.
За 11 месяцев 2025-го объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28, 5 млн тонн, увеличившись на 4 млн тонн или 16% по сравнению с годом ранее. Высокий рост демонстрирует перевозка зерна — 5,6 млн тонн (32%), добавили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".