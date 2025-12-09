https://uz.sputniknews.ru/20251209/freestyle-chess-grand-slam-2025-javoxir-sindarov-uspeshno-startoval-na-turnire-54026131.html

Freestyle Chess Grand Slam 2025: Жавохир Синдаров успешно стартовал на турнире

Соревнования, которые проходят в Кейптауне с 8 по 11 декабря, собрали собрал сильнейших гроссмейстеров мира

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистанец Жавохир Синдаров обыграл норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в рамках турнира Freestyle Chess Grand Slam, сообщает Федерация шахмат Узбекистана. Соревнования, которые проходят в Кейптауне Южно-Африканской республики с 8 по 11 декабря, собрали сильнейших гроссмейстеров мира. Призовой фонд составляет $660 тыс. Жавохир Синдаров и Магнус Карлсен встретились в матче первого тура. Синдаров играл белыми фигурами. Для того чтобы одержать победу, шахматисту из Узбекистана понадобилось 23 минуты. Это уже вторая победа над Карлсеном в карьере Синдарова. Кроме того, он завершил групповой этап на первом месте и получил право выбрать себе соперника в плей-офф. Напомним, что недавно Синдаров стал самым молодым чемпионом Кубка мира ФИДЕ. Вчерашний игровой день совпал с днем рождения Жавохира Синдарова. Самый молодой обладатель Кубка мира 8 декабря отметил свое 20-летие. Сегодня, 9 декабря, пройдут полуфиналы, по итогам которых определят участников финального матча за главный приз.

