Передозировка витамина D: симптомы, опасность
Витамин D — это биологически активное вещество, которое помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей, поддерживает нормальное артериальное давление, укрепляет иммунитет. Избыток этого витамина так же опасен, как и его дефицит.
Что происходит, если человек принимает слишком большую дозу витамина D (cвыше 10 000 МЕ в сутки) или пьет БАД без назначения специалиста, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, клинического нутрициолога, гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.
"Витамин D — это не простой витамин, он сейчас многими учеными приравнивается к гормонам, потому что рецепторы к витамину D есть практически во всех клетках нашего организма, даже в эритроцитах. Поэтому плохо, когда есть дефицит витамина D, — будет страдать вся система организма — и когда идет его передозировка. Не стоит забывать, что витамин D — жирорастворимый, то есть, в отличие от водорастворимых витаминов, которые быстро выводятся из организма, жирорастворимые витамины накапливаются в жировой ткани. И могут там находиться несколько месяцев как депо", — предупредила специалист.
Жаровская перечислила симптомы переизбытка витамина D, при возникновении которых нужно обратиться к врачу и скорректировать дозировку.
"Многие, кто колят себе очень большие дозы витамина D внутримышечно, отмечают, что может появиться диарея и учащенное мочеиспускание. То есть организм старается избавиться от избытков витамина D. Другие симптомы передозировки — это головные боли, тошнота, диспептические явления, нарушение кальциево-фосфорного обмена. Могут быть электролитные нарушения, в том числе и слабость, хрупкость костной массы, почечная недостаточность, потому что витамин D детоксицируется печенью, почками", — рассказала Жаровская.
Она добавила, что если врач назначил высокие дозировки этого витамина на определенный период, то после курса приема нужно сдать анализ, посмотреть накопился он или нет, и соответственно, подкорректировать дозировки, если ест его избытки.
В случае же возникновения неприятных симптомов, прекратить его прием. В этом случае врач назначит сорбенты и детоксикационную терапию.
1 сентября, 22:02