Передозировка витамина D: симптомы, опасность

Витамин D — это биологически активное вещество, которое помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей, поддерживает нормальное артериальное давление, укрепляет иммунитет. Избыток этого витамина также опасен, как и его дефицит

2025-12-09T22:03+0500

Что происходит, если человек принимает слишком большую дозу витамина D (cвыше 10 000 МЕ в сутки) или пьет БАД без назначения специалиста, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, клинического нутрициолога, гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.По ее словам, витамин D — это биологически активное вещество, которое помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей, поддерживает нормальное артериальное давление, укрепляет иммунитет. Избыток этого витамина также опасен, как и его дефицит.Жаровская перечислила симптомы переизбытка витамина D, при возникновении которых нужно обратиться к врачу и скорректировать дозировку. Она добавила, что если врач назначил высокие дозировки этого витамина на определенный период, то после курса приема нужно сдать анализ, посмотреть накопился он или нет, и соответственно, подкорректировать дозировки, если ест его избытки.В случае же возникновения неприятных симптомов, прекратить его прием. В этом случае врач назначит сорбенты и детоксикационную терапию.

