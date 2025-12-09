https://uz.sputniknews.ru/20251209/sankt-peterburg-reestr-advokatov-dlya-raboty-s-migrantami-54035671.html

В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КР

В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КР

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали соответствующий меморандум. Он предусматривает организацию первичных бесплатных юридических консультаций по вопросам законодательства РФ, представление интересов в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах

2025-12-09T12:10+0500

2025-12-09T12:10+0500

2025-12-09T12:10+0500

россия

санкт-петербург

трудовая миграция

узбекистан

кыргызстан

граждане

юридическая служба

помощь

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54028101_62:0:738:380_1920x0_80_0_0_2425aa2b848454a8cfe88457c98aeb93.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".Представительство Агентства миграции Узбекистана в России подписало меморандумы о партнерстве с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Международной коллегией адвокатов "Санкт-Петербург". Меморандум был заключен совместно с Генеральным консульством Кыргызстана в Санкт-Петербурге.Документы действуют в течение одного года и предполагают развитие сотрудничества. Речь идет о первичных бесплатных юридических консультациях по вопросам законодательства России, оказании квалифицированной юридической помощи, представлении интересов в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах.Кроме того, стороны планируют проводить бесплатные лекции и семинары, обмениваться справочными, аналитическими и методическими материалами по вопросам, затрагивающим права трудящихся-мигрантов.По словам российской стороны, такого рода трехсторонние меморандумы подписывают в РФ впервые, они символизируют укрепление отношений между государствами.

россия

санкт-петербург

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан трудовые мигранты россия юридическая помощь