В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КР
В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КР
Sputnik Узбекистан
Стороны подписали соответствующий меморандум. Он предусматривает организацию первичных бесплатных юридических консультаций по вопросам законодательства РФ, представление интересов в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".Представительство Агентства миграции Узбекистана в России подписало меморандумы о партнерстве с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Международной коллегией адвокатов "Санкт-Петербург". Меморандум был заключен совместно с Генеральным консульством Кыргызстана в Санкт-Петербурге.Документы действуют в течение одного года и предполагают развитие сотрудничества. Речь идет о первичных бесплатных юридических консультациях по вопросам законодательства России, оказании квалифицированной юридической помощи, представлении интересов в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах.Кроме того, стороны планируют проводить бесплатные лекции и семинары, обмениваться справочными, аналитическими и методическими материалами по вопросам, затрагивающим права трудящихся-мигрантов.По словам российской стороны, такого рода трехсторонние меморандумы подписывают в РФ впервые, они символизируют укрепление отношений между государствами.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из Узбекистана и Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
"Адвокатская палата Санкт-Петербурга и Международная коллегия адвокатов "Санкт-Петербург" инициируют создание и ведение Реестра адвокатов — членов адвокатского сообщества Санкт-Петербурга, обладающих опытом работы в сфере миграционного, трудового, административного, гражданского и уголовного права и изъявивших готовность оказывать юридическую помощь гражданам Узбекистана и Кыргызстана", — говорится в сообщении.
Представительство Агентства миграции Узбекистана в России подписало меморандумы о партнерстве с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Международной коллегией адвокатов "Санкт-Петербург". Меморандум был заключен совместно с Генеральным консульством Кыргызстана в Санкт-Петербурге.
Документы действуют в течение одного года и предполагают развитие сотрудничества. Речь идет о первичных бесплатных юридических консультациях по вопросам законодательства России, оказании квалифицированной юридической помощи, представлении интересов в судах, правоохранительных, миграционных и иных госорганах.
Кроме того, стороны планируют проводить бесплатные лекции и семинары, обмениваться справочными, аналитическими и методическими материалами по вопросам, затрагивающим права трудящихся-мигрантов.
По словам российской стороны, такого рода трехсторонние меморандумы подписывают в РФ впервые, они символизируют укрепление отношений между государствами.