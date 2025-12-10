Узбекистан
Чем грозит выход на улицу с мокрыми волосами — врач
Sputnik Узбекистан
Специалист предупреждает, что не стоит рисковать здоровьем: лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия придется устранять уже в медицинском учреждении.
Если выходить на улицу с мокрой головой, то можно застудить затылочный или лицевой нерв, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.Специалист предупредил, что гайморит, фронтит, синусит, воспаление придаточных пазух — это далеко не все последствия, которые могут возникнуть у тех, кто рискует выходить на улицу в прохладную погоду без шапки с мокрой головой.По его словам, одна из самых первых неприятностей после прогулки с мокрыми волосами — снижение иммунитета.В заключение он настоятельно рекомендовал не рисковать здоровьем. Лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит устранять уже в медицинском учреждении.
Чем грозит выход на улицу с мокрыми волосами — врач

Специалист предупреждает, что не стоит рисковать здоровьем: лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия придется устранять уже в медицинском учреждении.
Если выходить на улицу с мокрой головой, то можно застудить затылочный или лицевой нерв, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.
Специалист предупредил, что гайморит, фронтит, синусит, воспаление придаточных пазух — это далеко не все последствия, которые могут возникнуть у тех, кто рискует выходить на улицу в прохладную погоду без шапки с мокрой головой.
По его словам, одна из самых первых неприятностей после прогулки с мокрыми волосами — снижение иммунитета.

"Если с мокрой головой выбегать, то можно застудить затылочный или лицевой нерв. Это болевой синдром, который потом долго лечится и может привести к параличу половины лица. Мозг у нас глубоко упакован, ничего с ним не случится. Но, например, не долеченные зубы могут на сквозняке во влажности обостряться, могут пойти осложнения. Зимой этого меньше, подобное всегда остро проходит именно осенью, особенно в ноябре", — пояснил врач.

В заключение он настоятельно рекомендовал не рисковать здоровьем. Лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит устранять уже в медицинском учреждении.
0