Чем грозит выход на улицу с мокрыми волосами — врач
Sputnik Узбекистан
Специалист предупреждает, что не стоит рисковать здоровьем: лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия придется устранять уже в медицинском учреждении.
2025-12-10T22:03+0500
2025-12-10T22:03+0500
2025-12-10T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
волосы
улица
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54057039_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_463acf16ebc2000c08954c7f0b754e92.jpg
Если выходить на улицу с мокрой головой, то можно застудить затылочный или лицевой нерв, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.Специалист предупредил, что гайморит, фронтит, синусит, воспаление придаточных пазух — это далеко не все последствия, которые могут возникнуть у тех, кто рискует выходить на улицу в прохладную погоду без шапки с мокрой головой.По его словам, одна из самых первых неприятностей после прогулки с мокрыми волосами — снижение иммунитета.В заключение он настоятельно рекомендовал не рисковать здоровьем. Лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит устранять уже в медицинском учреждении.
https://uz.sputniknews.ru/20251207/stilist-kak-soxranit-prichesku-pod-shapkoy-54003562.html
Если выходить на улицу с мокрой головой, то можно застудить затылочный или лицевой нерв, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.
Специалист предупредил, что гайморит, фронтит, синусит, воспаление придаточных пазух — это далеко не все последствия, которые могут возникнуть у тех, кто рискует выходить на улицу в прохладную погоду без шапки с мокрой головой.
По его словам, одна из самых первых неприятностей после прогулки с мокрыми волосами — снижение иммунитета.
"Если с мокрой головой выбегать, то можно застудить затылочный или лицевой нерв. Это болевой синдром, который потом долго лечится и может привести к параличу половины лица. Мозг у нас глубоко упакован, ничего с ним не случится. Но, например, не долеченные зубы могут на сквозняке во влажности обостряться, могут пойти осложнения. Зимой этого меньше, подобное всегда остро проходит именно осенью, особенно в ноябре", — пояснил врач.
В заключение он настоятельно рекомендовал не рисковать здоровьем. Лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит устранять уже в медицинском учреждении.