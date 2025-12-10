https://uz.sputniknews.ru/20251210/chem-grozit-vyxod-na-ulitsu-s-mokrymi-volosami-54057215.html

Чем грозит выход на улицу с мокрыми волосами — врач

Специалист предупреждает, что не стоит рисковать здоровьем: лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия придется устранять уже в медицинском учреждении.

Если выходить на улицу с мокрой головой, то можно застудить затылочный или лицевой нерв, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.Специалист предупредил, что гайморит, фронтит, синусит, воспаление придаточных пазух — это далеко не все последствия, которые могут возникнуть у тех, кто рискует выходить на улицу в прохладную погоду без шапки с мокрой головой.По его словам, одна из самых первых неприятностей после прогулки с мокрыми волосами — снижение иммунитета.В заключение он настоятельно рекомендовал не рисковать здоровьем. Лучше до конца высушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит устранять уже в медицинском учреждении.

