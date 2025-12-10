https://uz.sputniknews.ru/20251210/eek-izuchila-globalnye-podxody-k-ii-i-mexanizmu-edinogo-okna-54064741.html

ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна"

ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна"

Sputnik Узбекистан

Анализ мировых практик позволит государствам Союза эффективно адаптировать и внедрять перспективные решения в области искусственного интеллекта для повышения конкурентоспособности экономик и упрощения процедур внешней торговли

2025-12-10T17:07+0500

2025-12-10T17:07+0500

2025-12-10T17:07+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

искусственный интеллект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_2:0:1630:916_1920x0_80_0_0_bb32b2df0ffc057e1c80352e4a2a3ff8.png

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна", сообщает пресс-служба Комиссии.Документ отражает современные мировые подходы к развитию и внедрению механизма "единого окна" и его элементов, опираясь на передовые информационно-коммуникационные технологии.Обзор — это продолжение серии материалов Комиссии, которые она выпускает раз в два года. Ранее ЕЭК освещала такие цифровые технологии, как блокчейн, большие данные, Интернет вещей и другие.При подготовке обзора использовали официальные отчеты Всемирной таможенной организации и информацию госорганов КНР, Нидерландов и Сингапура по внедрению интеллектуальных моделей и технологий искусственного интеллекта в таможенную деятельность.Акцент сделали на передовых разработках по применению элементов ИИ в механизмах "единого окна" стран-участниц ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20251128/prezident-podcherknul-vajnost-dalneyshego-razvitiya-innovatsionnogo-partnerstva-s-oae--53799052.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс использование искусственный интеллект