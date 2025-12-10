https://uz.sputniknews.ru/20251210/eek-izuchila-globalnye-podxody-k-ii-i-mexanizmu-edinogo-okna-54064741.html
ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна"
ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна"
Sputnik Узбекистан
Анализ мировых практик позволит государствам Союза эффективно адаптировать и внедрять перспективные решения в области искусственного интеллекта для повышения конкурентоспособности экономик и упрощения процедур внешней торговли
2025-12-10T17:07+0500
2025-12-10T17:07+0500
2025-12-10T17:07+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
искусственный интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_2:0:1630:916_1920x0_80_0_0_bb32b2df0ffc057e1c80352e4a2a3ff8.png
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна", сообщает пресс-служба Комиссии.Документ отражает современные мировые подходы к развитию и внедрению механизма "единого окна" и его элементов, опираясь на передовые информационно-коммуникационные технологии.Обзор — это продолжение серии материалов Комиссии, которые она выпускает раз в два года. Ранее ЕЭК освещала такие цифровые технологии, как блокчейн, большие данные, Интернет вещей и другие.При подготовке обзора использовали официальные отчеты Всемирной таможенной организации и информацию госорганов КНР, Нидерландов и Сингапура по внедрению интеллектуальных моделей и технологий искусственного интеллекта в таможенную деятельность.Акцент сделали на передовых разработках по применению элементов ИИ в механизмах "единого окна" стран-участниц ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20251128/prezident-podcherknul-vajnost-dalneyshego-razvitiya-innovatsionnogo-partnerstva-s-oae--53799052.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_409:0:1630:916_1920x0_80_0_0_46394cb2b23b98bb1116483576ef610b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс использование искусственный интеллект
еаэс использование искусственный интеллект
ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна"
Анализ мировых практик позволит государствам Союза эффективно адаптировать и внедрять перспективные решения в области искусственного интеллекта для повышения конкурентоспособности своих экономик и упрощения процедур внешней торговли.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
ЕЭК изучила глобальные подходы к ИИ и механизму "единого окна", сообщает
пресс-служба Комиссии.
"На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии рассмотрены международные практики внедрения и использования элементов искусственного интеллекта во внешнеэкономической деятельности для развития механизма "единого окна", — говорится в сообщении.
Документ отражает современные мировые подходы к развитию и внедрению механизма "единого окна" и его элементов, опираясь на передовые информационно-коммуникационные технологии.
Обзор — это продолжение серии материалов Комиссии, которые она выпускает раз в два года. Ранее ЕЭК освещала такие цифровые технологии, как блокчейн, большие данные, Интернет вещей и другие.
При подготовке обзора использовали официальные отчеты Всемирной таможенной организации и информацию госорганов КНР, Нидерландов и Сингапура по внедрению интеллектуальных моделей и технологий искусственного интеллекта в таможенную деятельность.
Акцент сделали на передовых разработках по применению элементов ИИ в механизмах "единого окна" стран-участниц ЕАЭС.
"Анализ мировых практик позволит государствам Союза эффективно адаптировать и внедрять перспективные решения в области искусственного интеллекта, способствуя повышению конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС и упрощению процедур внешней торговли", — пояснили в ЕЭК.