Мирзиёев наградил более 100 аграриев в честь профессионального праздника

09:47 10.12.2025 (обновлено: 09:59 10.12.2025)
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
о награждении группы аграриев по случаю Дня работников сельского хозяйства.
Награды присуждены 111 представителям сферы.
Таким образом глава республики отметил многолетний самоотверженный труд соотечественников в системе сельского хозяйства страны, вклад в развитие сферы, внедрение передовых инновационных технологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, качественную переработку продукции, повышение экспортного потенциала страны, подготовку квалифицированных кадров и активное участие в общественной жизни.
В соответствии с указом им присвоены:
звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пахтакор"("Заслуженный хлопкороб Узбекистана");
звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими" ("Заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана");
звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ирригатор"("Заслуженный ирригатор Узбекистана");
звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган пиллачи" ("Заслуженный шелковод Узбекистана").
орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженный труд");
орденом "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава");
медалью "Келажак бунедкори" ("Созидатель будущего");
День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.