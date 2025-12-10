https://uz.sputniknews.ru/20251210/mirziyoev-nagradil-bolee-100-agrariev-v-chest-professionalnogo-prazdnika-54054191.html

Мирзиёев наградил более 100 аграриев в честь профессионального праздника

В республике День работников сельского хозяйства ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы аграриев по случаю Дня работников сельского хозяйства. Награды присуждены 111 представителям сферы. Таким образом глава республики отметил многолетний самоотверженный труд соотечественников в системе сельского хозяйства страны, вклад в развитие сферы, внедрение передовых инновационных технологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, качественную переработку продукции, повышение экспортного потенциала страны, подготовку квалифицированных кадров и активное участие в общественной жизни. В соответствии с указом им присвоены: Они награждены: День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

