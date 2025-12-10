https://uz.sputniknews.ru/20251210/v-maxallyax-uzbekistana-sokratyat-bednost-i-bezrabotitsu-54063064.html

В махаллях Узбекистана сократят бедность и безработицу

Глава республики поручил ответственным структурам обеспечить адресное решение задач на местах, повышать результативность практической работы с учетом реальных потребностей населения

общество

махалля

бедность

безработица

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по превращению махаллей в территории, где нет безработицы и бедности, обеспечению занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Говоря о нереализованных возможностях и недостатках в этой работе отмечалось, что сегодня отсутствуют четкие критерии оценки эффективности деятельности членов махаллинской "семерки", а также то, что необходимо повысить их ответственность за выполнение основной задачи — сокращение безработицы и бедности. Деятельность "семерки" должна приводить к росту занятости и доходов населения, а работа в этом направлении быть более адресной и ориентированной на результат. Речь шла о наиболее проблемных махаллях. Поставлена задача уделить таким территориям особое внимание, расширить доступ к инфраструктуре, электроснабжению, интернету, а также возможности использования приусадебных участков. К концу 2025-го ожидается снижение уровня бедности с 8,9% в начале года до 6%. Цель на следующий год — снизить этот показатель до 4,5%. Для этого определены задачи по комплексной организации работы в махаллях. Они включают: Важный аспект: для каждой малообеспеченной семьи будут формироваться индивидуальные программы, исходя из ее реальных возможностей и потребностей. Главе республики рассказали о снижении бедности и безработицы через реализацию малых и средних проектов в махаллях, включая развитие инфраструктуры в приграничных и анклавных районах, создание круглосуточных улиц, туристических махаллей, микроцентров промышленности, развитие прибрежной и дорожной инфраструктуры. Президент поручил ответственным структурам обеспечить адресное решение задач на местах и повышать результативность работы с учетом реальных потребностей населения.

