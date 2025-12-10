В махаллях Узбекистана сократят бедность и безработицу
Глава республики поручил ответственным структурам обеспечить адресное решение задач на местах, повышать результативность практической работы с учетом реальных потребностей населения.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по превращению махаллей в территории, где нет безработицы и бедности, обеспечению занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Говоря о нереализованных возможностях и недостатках в этой работе отмечалось, что сегодня отсутствуют четкие критерии оценки эффективности деятельности членов махаллинской "семерки", а также то, что необходимо повысить их ответственность за выполнение основной задачи — сокращение безработицы и бедности.
Деятельность "семерки" должна приводить к росту занятости и доходов населения, а работа в этом направлении быть более адресной и ориентированной на результат.
"Президент поручил выявлять проблемы махаллей и их "точки роста", разрабатывать и реализовывать системные меры, уделив особое внимание решению обращений граждан непосредственно на местах", — говорится в сообщении.
Речь шла о наиболее проблемных махаллях. Поставлена задача уделить таким территориям особое внимание, расширить доступ к инфраструктуре, электроснабжению, интернету, а также возможности использования приусадебных участков.
К концу 2025-го ожидается снижение уровня бедности с 8,9% в начале года до 6%. Цель на следующий год — снизить этот показатель до 4,5%.
Для этого определены задачи по комплексной организации работы в махаллях. Они включают:
расширение охвата услуг, направленных на устойчивую занятость;
создание источников доходов;
обучение население профессиям и вовлечение его в предпринимательскую деятельность.
Важный аспект: для каждой малообеспеченной семьи будут формироваться индивидуальные программы, исходя из ее реальных возможностей и потребностей.
"В рамках проектного подхода намечено охватить 1 миллион малообеспеченных граждан через такие инициативы, как "Партнерство органов занятости с работодателями", "Равные возможности — инклюзивная занятость", "К устойчивому будущему", "20 местных брендов", "Один контур — один продукт", "Развитие предпринимательства в махаллях", "Улучшение полива арендуемых земель и приусадебных участков", "Обновление старых садов", "1 тысяча гектаров плодовых садов", "Экспортные кооперативы" и другие программы", — говорится в сообщении.
Главе республики рассказали о снижении бедности и безработицы через реализацию малых и средних проектов в махаллях, включая развитие инфраструктуры в приграничных и анклавных районах, создание круглосуточных улиц, туристических махаллей, микроцентров промышленности, развитие прибрежной и дорожной инфраструктуры.
