Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров
2025-12-11T18:00+0500
2025-12-11T18:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54106581_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3c86f2e8c4010beb7c723ca876755cfe.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с парагвайским коллегой Сантьяго Пенья, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидер Узбекистана подчеркнул, что данный визит имеет историческое значение, поскольку является первым визитом Президента государства Латинской Америки в Узбекистан. Как отмечалось, нынешний саммит откроет новый этап в развитии дружеских отношений между двумя странами.Собеседники обсудили приоритетные направления расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие сферы.Особое внимание уделили вопросам увеличения объемов взаимной торговли, развития бизнес-контактов, реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане. Лидер Парагвая примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров

18:00 11.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Парагвая Сантьяго Пенья
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Парагвая Сантьяго Пенья - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с парагвайским коллегой Сантьяго Пенья, сообщает пресс-служба главы РУз.
"В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Парагвай Сантьяго Пенья с участием официальных делегаций. Были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества Узбекистана и Парагвая", — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что данный визит имеет историческое значение, поскольку является первым визитом Президента государства Латинской Америки в Узбекистан. Как отмечалось, нынешний саммит откроет новый этап в развитии дружеских отношений между двумя странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекско-парагвайские отношения выведены на новый этап развития
Узбекско-парагвайские отношения выведены на новый этап развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Узбекско-парагвайские отношения выведены на новый этап развития
© Пресс-служба президента Узбекистана
Собеседники обсудили приоритетные направления расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие сферы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Парагвая Сантьяго Пенья
Президент Парагвая Сантьяго Пенья - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
Президент Парагвая Сантьяго Пенья
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили вопросам увеличения объемов взаимной торговли, развития бизнес-контактов, реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию политического диалога и углублению практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.
