Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров
Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане. Лидер Парагвая примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с парагвайским коллегой Сантьяго Пенья, сообщает пресс-служба главы РУз.
"В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Парагвай Сантьяго Пенья с участием официальных делегаций. Были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества Узбекистана и Парагвая", — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что данный визит имеет историческое значение, поскольку является первым визитом Президента государства Латинской Америки в Узбекистан. Как отмечалось, нынешний саммит откроет новый этап в развитии дружеских отношений между двумя странами.
Узбекско-парагвайские отношения выведены на новый этап развития
Собеседники обсудили приоритетные направления расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие сферы.
Президент Парагвая Сантьяго Пенья
Особое внимание уделили вопросам увеличения объемов взаимной торговли, развития бизнес-контактов, реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию политического диалога и углублению практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.
