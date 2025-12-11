Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Парагвая — детали переговоров

https://uz.sputniknews.ru/20251211/mirziyoyev-vstrecha-prezident-paragvay-54106372.html

Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане. Лидер Парагвая примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с парагвайским коллегой Сантьяго Пенья, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидер Узбекистана подчеркнул, что данный визит имеет историческое значение, поскольку является первым визитом Президента государства Латинской Америки в Узбекистан. Как отмечалось, нынешний саммит откроет новый этап в развитии дружеских отношений между двумя странами.Собеседники обсудили приоритетные направления расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие сферы.Особое внимание уделили вопросам увеличения объемов взаимной торговли, развития бизнес-контактов, реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, цифровизации, туризма и спорта.Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.Сантьяго Пенья 11–13 декабря находится с официальным визитом в Узбекистане. Лидер Парагвая примет участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации и церемонии награждения победителей чемпионатов, проводимых под эгидой FIA.

