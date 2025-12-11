https://uz.sputniknews.ru/20251211/shavkat-mirziyoev-posetit-turkmenistan-54082344.html
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — дата, программа рабочего визита
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — дата, программа рабочего визита
В Ашхабаде соберутся главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 11-12 декабря посетит эту страну с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
Лидер республики примет участие в Международном форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года "Международным годом мира и доверия".
Мероприятие пройдет Ашхабаде и соберет глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных и региональных организаций.
"Президент Республики Узбекистан выступит на пленарном заседании форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего", — говорится в сообщении.
Также Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита.
В предыдущий раз глава Узбекистана посещал Туркменистан с рабочим визитом в августе 2025-го.