Премьер-министр России оценил ключевые показатели ЕАЭС за 2025 год

В Москве состоялось сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС. Оно стало четвертым в текущем году.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза по ключевым показателям в 2025 году.Так, одним из конкретных результатов стало то, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93%, а между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц — превысила 98%.Премьер-министр РФ напомнил, что в начале 2025 года было подписано соглашение, позволяющее предприятиям стран союза размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любого государства "пятерки", а в августе была утверждена программа развития биржевых торгов.Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения.Глава правительства призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик.Он отметил, что из союзного бюджета субсидируются процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств ЕАЭС. Средства можно направить на запуск совместных производств и модернизацию мощностей.Кроме того, российский премьер напомнил о планах распространить механизм субсидий для совместных проектов стран ЕАЭС на сферу сельского хозяйства, что "позволит усилить взаимовыгодную кооперацию в "пятерке", укрепить продовольственный и технологический суверенитет".При этом Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения.Он предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза. В частности, он призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.Он отметил, что это нужно и для расширения торговли с государствами, не входящими в союз, интерес к такому взаимодействию растет.Кроме того, он заявил о начале практической реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске.

